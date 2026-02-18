Movil - LB1A -
febrero 18, 2026
Presentan séptima edición de la carrera ¡Córrele! que no te alcáncer en el Parque Extremo

POR Redacción ADN / Agencias
Evento con causa busca concientizar sobre la prevención del cáncer de hígado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, en coordinación con Grupo Reto y Aprocancer, presentó la séptima edición de la carrera con causa ¡Córrele! que no te alcáncer, la cual se realizará el domingo 22 de febrero en el Parque Extremo.

La actividad deportiva y familiar tiene como objetivo promover la prevención y detección oportuna del cáncer, enfocándose en esta edición en el cáncer de hígado y la importancia de su diagnóstico temprano.

La carrera contará con dos modalidades: una competitiva de 10 kilómetros y otra recreativa de tres kilómetros, ambas con salida y meta en el Parque Extremo a las 9:00 de la mañana. El circuito recorrerá la avenida Plutarco Elías Calles hasta David Herrera Jordán, continuará por López Mateos y regresará por la misma vialidad.

La directora de Aprocancer, Raquel Velázquez Fraire, destacó que la colaboración entre sociedad civil y Gobierno Municipal permite impulsar la cultura de la prevención a través del deporte.

El costo de inscripción es de 400 pesos e incluye un kit con playera dry fit de manga larga, medalla y número de corredor. Además, el evento será pet friendly, por lo que se entregará una bandana para las mascotas que participen.

Se espera la asistencia de 1,500 corredores, y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el mismo domingo a las 8:30 de la mañana. Los interesados pueden registrarse en línea o acudir directamente a las instalaciones de Aprocancer para adquirir su kit.

