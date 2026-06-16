Arrancan Municipio y CANACO fumigaciones masivas contra la garrapata en 17 colonias

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Las acciones buscan reducir riesgos de rickettsia y atenderán parques y sectores con antecedentes de casos y defunciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología y la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) anunciaron el inicio de una campaña de fumigaciones masivas contra la garrapata, que comenzará el próximo 19 de junio en distintos sectores de la ciudad considerados prioritarios por la presencia de casos de rickettsia.

Las labores arrancarán en los parques Indios Mártires de la Reforma Agraria y Lerma, ubicados en el fraccionamiento Riberas del Bravo, como parte de una estrategia conjunta para fortalecer las acciones preventivas contra esta enfermedad transmitida por la picadura de garrapatas infectadas.

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De acuerdo con el director de Ecología, César Díaz Gutiérrez, serán 17 colonias las beneficiadas, principalmente aquellas donde se han registrado fallecimientos o reincidencia de casos relacionados con la rickettsia. Entre los sectores contemplados se encuentran Villas de Alcalá, Barrio Nuevo, Revolución Mexicana, Hacienda de las Torres, Felipe Ángeles, Los Ojitos, Tierra Nueva y México 68, entre otros.

El funcionario indicó que en lo que va de 2026 se han realizado 12 mil 815 fumigaciones en distintos puntos de la ciudad y que, mediante esta colaboración con la CANACO, se atenderán más de 20 parques ubicados en zonas consideradas de riesgo.

“Serán 17 colonias las beneficiadas, especialmente aquellas donde se han registrado fallecimientos por rickettsia, ya que varias de ellas han presentado reincidencia, tanto en casos como en defunciones”.

La campaña contará con la participación de ocho empresas especializadas en control de plagas afiliadas a la CANACO, las cuales ofrecerán apoyo complementario a los servicios gratuitos que brinda el Gobierno Municipal.

La Dirección de Ecología recordó que la ciudadanía puede solicitar fumigaciones sin costo a través del teléfono 656-756-7793. Además, quienes requieran atención inmediata podrán acceder a un descuento del 20 por ciento en los servicios de las empresas participantes, siempre que la gestión se realice mediante la dependencia municipal.

Por su parte, representantes de la CANACO destacaron la importancia de contratar únicamente empresas certificadas y con permisos vigentes para el control de plagas, al tiempo que llamaron a la población a colaborar manteniendo limpios los espacios, atendiendo a sus mascotas y reportando situaciones que puedan favorecer la proliferación de garrapatas.

“Ante la responsabilidad social que caracteriza a la CANACO y empresas participantes, nos sumamos a esta gran campaña que requiere del apoyo de la sociedad en general para poder tener un mejor ambiente”.

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