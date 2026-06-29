Inicia JMAS obras previas para construcción del puente Las Torres-Talamas

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Los trabajos de infraestructura hidráulica y sanitaria se extenderán entre seis y ocho semanas para preparar el inicio de la obra estatal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) inició los trabajos preliminares para la construcción del puente Paso Las Torres-Talamas Camandari, proyecto que será ejecutado por el Gobierno del Estado para mejorar la movilidad en el suroriente de Ciudad Juárez.

Como parte de esta primera etapa, la JMAS realizará la reubicación de infraestructura de agua potable y drenaje sanitario, labores indispensables para liberar el área donde se desarrollará la obra.

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Los trabajos contemplan el desvío del colector de drenaje sanitario que actualmente cruza la avenida Las Torres hacia la calle Yepomera, la reubicación de una línea de agua potable que abastece varios pozos y la introducción de una línea de agua tratada sobre la misma vialidad.

Las maniobras se llevarán a cabo durante un periodo estimado de seis a ocho semanas en distintos puntos de la calle Yepomera y la avenida Las Torres, entre ellos el tramo comprendido entre Eduardo Barbacheno y el bulevar Talamas Camandari.

El jefe del Departamento de Alcantarillado de la JMAS, Ismael Corona, informó que estas acciones forman parte de la obra inducida necesaria para iniciar la construcción del puente, mientras que el jefe del Distrito 4 de Alcantarillado, Iván Bautista, detalló que en la calle Yepomera se instalarán 391 metros de nueva tubería de drenaje sanitario.

Por su parte, el director técnico de la JMAS, Manuel Herrera, explicó que también será reubicada la denominada Batería C, infraestructura que abastece de agua potable a la zona poniente de la ciudad, por lo que se implementarán medidas para mantener el suministro y reducir al mínimo las afectaciones a los usuarios.

La dependencia informó además que ha sostenido reuniones con representantes de empresas maquiladoras y del sector transportista para definir rutas alternas y disminuir el impacto en la circulación durante el desarrollo de los trabajos.

La JMAS exhortó a automovilistas y vecinos del sector a respetar la señalización, conducir con precaución y considerar tiempos adicionales de traslado mientras avanzan las obras preparatorias, que forman parte de uno de los proyectos de infraestructura vial más importantes para el suroriente de Ciudad Juárez.