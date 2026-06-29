Fortalecen atención en salud mental para jóvenes con convenio entre Ichijuv y Salud

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Beneficiarios del programa ChidaMente que requieran atención especializada serán canalizados con psiquiatras de MediChihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) y la Secretaría de Salud firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el programa ChidaMente mediante la canalización de jóvenes que requieran atención psiquiátrica especializada a través de MediChihuahua.

El acuerdo fue suscrito por la directora del Ichijuv, Fernanda Martínez, y el secretario de Salud, Gilberto Baeza, quienes destacaron la importancia de consolidar una red de atención integral para la salud mental de las y los jóvenes chihuahuenses.

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Con este convenio, las personas de entre 12 y 29 años que reciben atención psicológica gratuita mediante ChidaMente, ya sea en modalidad presencial o virtual, podrán ser referidas a especialistas en psiquiatría cuando la valoración profesional así lo determine.

Las autoridades señalaron que esta estrategia permitirá brindar seguimiento especializado a quienes presenten padecimientos que requieran un tratamiento adicional, fortaleciendo la coordinación entre los servicios de atención psicológica y psiquiátrica.

El secretario de Salud indicó que la alianza representa un paso importante para garantizar una ruta de atención integral, al incorporar los servicios de psiquiatría de MediChihuahua al trabajo que ya realizan las y los psicólogos del programa.

Por su parte, la directora del Ichijuv invitó a las y los jóvenes a aprovechar los servicios gratuitos que ofrece el Gobierno del Estado para atender su bienestar emocional y recibir apoyo profesional cuando sea necesario.

El programa ChidaMente proporciona atención psicológica sin costo a jóvenes de todo el estado, con el objetivo de ofrecer acompañamiento emocional oportuno y facilitar el acceso a servicios especializados cuando el caso lo requiera.