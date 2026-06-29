Disminuyen enfermedades gastrointestinales en Chihuahua durante 2026

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Salud estatal reportó una reducción de 9.1% en casos gastrointestinales durante las primeras 23 semanas del año.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud informó que los casos de enfermedades gastrointestinales disminuyeron en Chihuahua durante 2026, de acuerdo con el comportamiento epidemiológico registrado entre las semanas 1 y 23 del año.

La dependencia detalló que en ese periodo se han notificado 58 mil 969 casos, mientras que en el mismo lapso de 2025 se registraron 64 mil 861, lo que representa una reducción aproximada del 9.1 por ciento.

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También se reportaron mil 108 casos de intoxicación alimentaria bacteriana, cifra menor a los mil 276 contabilizados durante el año anterior.

En otros padecimientos, la salmonelosis bajó de 400 a 258 casos, la amebiasis intestinal pasó de 337 a 259, y la fiebre tifoidea disminuyó de 64 a 56 casos.

La Secretaría de Salud recordó que las enfermedades gastrointestinales suelen estar asociadas al consumo de alimentos o agua contaminados, así como a malas prácticas de higiene en la preparación y conservación de alimentos.

Ante la temporada de calor, la dependencia exhortó a la población a lavarse las manos con agua y jabón, consumir agua potable, desinfectar frutas y verduras, cocinar bien los alimentos y conservarlos en condiciones seguras.

También recomendó acudir a la unidad médica más cercana ante síntomas como diarrea, vómito, dolor abdominal, fiebre o signos de deshidratación.