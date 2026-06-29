Entrega Gobierno del Estado más de 720 pacas de rastrojo a productores de Juárez

Publicidad - LB2 -

El apoyo forma parte del programa “Cuenta Conmigo en el Campo” para mitigar los efectos de la sequía en la región.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado concluyó la entrega de más de 720 pacas de rastrojo a productoras y productores del municipio de Juárez, como parte del programa “Cuenta Conmigo en el Campo”, con el objetivo de apoyar la alimentación del ganado ante las condiciones de sequía que afectan a la región.

La distribución fue coordinada por la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) y se desarrolló mediante cuatro jornadas realizadas entre el 18 y el 29 de junio, informó el enlace regional de la dependencia, Miguel Núñez Nava.

- Publicidad - HP1

El funcionario explicó que los insumos buscan reducir el impacto de la escasez de forraje provocada por la falta de lluvias, además de contribuir a disminuir los costos que enfrentan las familias dedicadas a la actividad ganadera.

La entrega de rastrojo forma parte de las acciones implementadas por la administración estatal para respaldar al sector agropecuario, uno de los más afectados por la prolongada sequía registrada en Chihuahua.

Con este apoyo, las autoridades estatales buscan fortalecer la capacidad de las y los productores para mantener sus hatos ganaderos y enfrentar las condiciones climáticas adversas durante la temporada.