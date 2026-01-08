Informa Protección Civil a regidores acciones contra el uso de pirotecnia en Juárez

Publicidad - LB2 -

Operativos y campañas preventivas se aplicaron durante la temporada decembrina.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Protección Civil sostuvieron una reunión de trabajo con el titular de la dependencia, Sergio Rodríguez, quien dio a conocer las acciones implementadas para inhibir el uso, manejo y venta de pirotecnia durante la temporada decembrina.

El funcionario dialogó con la coordinadora de la Comisión, la regidora Laura Fernanda Ávalos, así como con las y los ediles Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, José Eduardo Valenzuela Martínez y Antonio Domínguez Alderete, a quienes explicó el alcance de los operativos y estrategias preventivas desplegadas en diciembre.

Rodríguez informó que Protección Civil realizó operativos en la Zona Centro, además de mercados populares y cruceros, principalmente a partir de denuncias ciudadanas que alertaban sobre la presunta venta de fuegos artificiales.

Indicó que, en la mayoría de los casos, no se logró detectar la comercialización de pirotecnia, ya que los vendedores se alertaban entre sí sobre la llegada de las autoridades y ocultaban los productos antes de las inspecciones.

Ante esta situación, señaló que se reforzaron campañas de concientización dirigidas a la ciudadanía, enfocadas en advertir sobre los riesgos del uso inadecuado de la pirotecnia, especialmente para niñas, niños y adolescentes.

“Estos son artefactos que son muy agresivos en la actualidad y que pueden generar alguna lesión, inclusive la muerte”.

Durante la reunión también participó el director de Regulación Comercial, Óscar Guevara, con quien se revisaron mecanismos de coordinación para fortalecer la vigilancia y prevenir la venta irregular de estos productos en futuras temporadas.

