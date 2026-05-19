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Inaugura IPACULT festival “Arte+Arte” con presentaciones del CMA

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Estudiantes de música y danza folklórica participaron en el arranque del cierre semestral artístico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) inauguró el festival “Arte+Arte”, evento que marca el cierre semestral de actividades académicas y artísticas del Centro Municipal de las Artes (CMA).

La apertura del festival se realizó en las instalaciones del CMA con la presentación “Tres solistas y ensamble de Guitarra”, interpretada por estudiantes de la carrera de Música.

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Asimismo, alumnas y alumnos del área de Danza Folklórica presentaron el espectáculo “Frontera a Frontera”, con cuadros representativos de Chihuahua, Michoacán, Yucatán, Sinaloa y Veracruz.

Durante el acto inaugural, la encargada del IPACULT, Ogla Liset Olivas, reconoció el trabajo de docentes y estudiantes que concluyeron un ciclo académico más dentro de la institución.

“Son ya 25 años del CMA, un semillero de grandes artistas que no solo representan a Ciudad Juárez, sino también a nivel nacional e internacional”, expresó.

Por su parte, la directora del Centro Municipal de las Artes, Ángela Gastelum, agradeció el respaldo institucional y destacó la participación de docentes, directivos y alumnado en el crecimiento del centro educativo.

El programa musical incluyó piezas de Johann Sebastian Bach, Francisco Tárrega, Andrew York y Thierry Tisserand, además de interpretaciones de Joropo, de Andrew Forrest, y Tríptico Mexicano.

El festival “Arte+Arte” tiene como propósito mostrar el desarrollo académico, técnico y artístico de estudiantes de las distintas disciplinas que se imparten en el CMA mediante presentaciones escénicas y exposiciones abiertas al público.

Las actividades permiten que las y los estudiantes presenten proyectos desarrollados durante el semestre y fortalezcan su experiencia profesional a través de ejercicios reales de exhibición y vinculación comunitaria.

El Gobierno Municipal y el IPACULT señalaron que el festival busca impulsar el talento local y fomentar espacios culturales accesibles para la comunidad juarense.

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