Inaugura alcalde torneo estatal Duna Bowl 2026 en Ciudad Juárez

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Más de mil atletas participan en la primera edición del torneo en la frontera, con equipos provenientes de distintas regiones de Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la inauguración del Torneo Duna Bowl 2026, evento deportivo que por primera vez se realiza en Ciudad Juárez y que reúne a equipos provenientes de distintas regiones del estado de Chihuahua.

Durante el arranque oficial, el alcalde dio la bienvenida a los participantes y destacó que más de mil atletas competirán durante tres días, en un torneo que busca consolidarse como un encuentro anual dentro del calendario deportivo estatal.

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Pérez Cuéllar señaló que el Gobierno Municipal decidió respaldar la organización del evento debido a su impacto en la promoción del deporte y en la proyección de la ciudad como sede de competencias.

“Cuando nos platicaron del proyecto, nos entusiasmamos mucho y decidimos apoyar, porque la idea es seguir generando espacios para el deporte y que quienes vienen de otros lugares conozcan nuestras instalaciones”.

El edil subrayó que este tipo de torneos también contribuye a fortalecer la convivencia entre deportistas de distintas ciudades y a impulsar la actividad deportiva entre niñas, niños y jóvenes.

“Queremos que venga la gente de todo el estado a esta frontera, es algo que nos da muchísimo gusto. Cuenten con todo nuestro apoyo y bienvenidos a Ciudad Juárez”.

Por parte del comité organizador, Viridiana Escamilla agradeció la participación de los equipos y la confianza para realizar el torneo en la ciudad, al señalar que el objetivo es ofrecer una experiencia positiva para los deportistas y sus familias.

También destacó que el flag futbol es una disciplina en crecimiento, por lo que eventos como este ayudan a posicionarla y a visibilizar el talento de las nuevas generaciones.

Durante la ceremonia, Rogelio Muñoz, integrante del comité organizador, reconoció el respaldo del Gobierno Municipal y el apoyo de madres y padres de familia, a quienes calificó como los principales impulsores del desarrollo deportivo de sus hijos.

Al finalizar el acto protocolario, el alcalde realizó el lanzamiento simbólico del balón, marcando el inicio de las actividades del torneo, lo que generó entusiasmo entre las niñas y niños participantes.

En el evento también estuvieron presentes Carlos Villegas, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio; Juan Escalante, director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física; Javier Abraham González Magdaleno, coordinador estatal de Flag Futbol; así como Juan Bernardo Sánchez Cinco, de la Asociación Estatal de Futbol Americano, y el representante del sector empresarial Isaí Arámbula.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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