Impulsará SIPINNA talleres de salud mental para niñas, niños y adolescentes

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La estrategia busca fortalecer la prevención y promover el bienestar emocional de la población infantil y juvenil de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) anunció la implementación de talleres de salud mental dirigidos a la población infantil y adolescente como parte de una estrategia para promover el bienestar emocional y la prevención.

La titular de SIPINNA Municipal, Laura Marín Franco, informó que durante una reunión de trabajo con autoridades municipales se acordó impulsar actividades orientadas a sensibilizar a niñas, niños y adolescentes sobre la importancia del cuidado de la salud mental.

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Los talleres estarán enfocados en brindar información accesible sobre salud mental y fomentar la participación de las y los asistentes en acciones que favorezcan su desarrollo emocional, explicó la funcionaria.

“El objetivo es que los participantes conozcan de manera clara qué es la salud mental y cómo pueden involucrarse en acciones que favorezcan su bienestar”.

Además, indicó que se diseñarán campañas de prevención y concientización en coordinación con distintas áreas del Gobierno Municipal para fortalecer el alcance de esta estrategia entre la población infantil y juvenil.

Laura Marín señaló que estas acciones forman parte de un esfuerzo integral para promover entornos seguros y saludables, además de fortalecer el desarrollo emocional de las nuevas generaciones en Ciudad Juárez.

En la reunión también participó el secretario del Ayuntamiento, Miguel Ángel Mendoza Escamilla, quien exhortó a las y los integrantes del sistema a mantener su participación en las actividades impulsadas por SIPINNA para reforzar la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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