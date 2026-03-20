Impulsan reforestación en vialidad Montes Urales en Ciudad Juárez

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Autoridades y legisladores plantaron 40 árboles como parte de un programa para mejorar el entorno urbano y ambiental.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Como parte de las acciones para mejorar la imagen urbana y el entorno ambiental, autoridades municipales realizaron una jornada de reforestación en la vialidad Montes Urales, en el tramo comprendido entre el bulevar Óscar Flores y la avenida Tecnológico.

El director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que los trabajos se llevaron a cabo en coordinación con el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, con la participación de cuadrillas encargadas de preparar el suelo del camellón para asegurar mejores condiciones de plantación.

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Durante la jornada se plantaron 40 árboles de la especie huizache, utilizando insumos especializados como mejoradores de suelo, lluvia sólida y mulch, con el objetivo de incrementar la tasa de supervivencia de la vegetación y fortalecer el impacto ambiental de la intervención.

El diputado federal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia enfocada en la recuperación de espacios públicos y el mejoramiento del aire en la ciudad, mediante la reforestación de avenidas principales.

“Estamos reforestando las avenidas principales de nuestra ciudad. La meta es mejorar el aire, el medio ambiente y embellecer la imagen de Ciudad Juárez”.

De acuerdo con lo expuesto, el programa contempla la intervención de más de 40 vialidades en distintos puntos de Ciudad Juárez, donde algunas zonas podrían requerir hasta mil árboles, dependiendo de las condiciones del espacio y las necesidades ambientales.

Las autoridades señalaron que estas jornadas no son aisladas, sino parte de un esfuerzo continuo que busca superar la meta de 30 mil árboles plantados en la ciudad, como parte de una política ambiental sostenida.

Además, se informó que recientemente se llevó a cabo una jornada similar en la avenida Rafael Pérez Serna, donde se plantaron 92 árboles, y que las actividades continuarán de forma semanal, con un equipo dedicado a acelerar el proceso de reforestación y generar beneficios a largo plazo para la población juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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