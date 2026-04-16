Impulsa IPACULT creatividad juvenil con Jornada de las Letras en Ciudad Juárez

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Más de 100 estudiantes participaron en la creación de un libro colectivo en El Chamizal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) participó en la Tercera Jornada de las Letras, una actividad enfocada en fomentar la creación literaria entre estudiantes de nivel secundaria.

El evento se llevó a cabo en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), donde se reunieron 100 jóvenes de las secundarias 15, 17, 18 y 19, pertenecientes a la Zona IV, quienes formaron parte de un taller intensivo de escritura.

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En representación de la directora del IPACULT, acudió la directora de Desarrollo Cultural, Jazmín Ibarra, quien reiteró el compromiso institucional de respaldar iniciativas que impulsen el talento emergente y el acceso a la cultura.

“Se busca impulsar la creatividad, el pensamiento crítico y la expresión artística entre las nuevas generaciones”, se destacó durante la jornada.

Como parte del ejercicio, las y los participantes desarrollaron textos en distintos géneros como cuento, fábula, canción, relato y cómic, todos bajo una temática común orientada a reflexionar sobre cómo contribuir a mejorar el entorno.

El trabajo se realizó de manera colaborativa, con la integración de docentes, directivos y autoridades educativas, lo que permitió consolidar un libro colectivo que recopila las ideas y propuestas de los estudiantes.

El material será impreso y distribuido tanto en el museo como en instancias educativas, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad escolar y los espacios culturales de la ciudad.

La actividad concluyó con la entrega de reconocimientos a las y los participantes, como parte de una estrategia para promover la participación juvenil en actividades culturales en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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