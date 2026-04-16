Buscan regidores fortalecer colaboración con espacios culturales en Ciudad Juárez

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Ediles recorren el Centro Cultural FYDHEM para conocer su impacto en sectores vulnerables.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Cultura realizaron una visita al Centro Cultural FYDHEM, con el objetivo de fortalecer la vinculación institucional y conocer las acciones que este espacio desarrolla en beneficio de la comunidad.

La coordinadora de la comisión, Martha Patricia Mendoza Rodríguez, junto con las regidoras Luz Clara Cristo Sosa y Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, encabezaron el recorrido enfocado en acercarse a la red de museos y centros culturales de la ciudad.

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Durante la visita se destacó que el recinto promueve el acceso a la cultura, las artes y la historia fronteriza mediante ocho salas temáticas, dirigidas principalmente a niñas, niños y adolescentes.

“Uno de los principales esfuerzos es facilitar la visita de menores provenientes de zonas vulnerables”, se informó durante el recorrido.

De acuerdo con datos presentados, el centro ha atendido a más de 10 mil niñas, niños y adolescentes, ampliando el acceso a actividades culturales en sectores con menor cobertura.

Asimismo, se reconoció el respaldo del Gobierno Municipal, luego de que el espacio recibiera apoyo para el desarrollo de proyectos sociales orientados a la difusión cultural.

Las regidoras señalaron que continuarán realizando recorridos en distintos espacios culturales, con el propósito de fortalecer estos recintos y ampliar las opciones culturales disponibles para la ciudadanía.

El Centro Cultural FYDHEM se ubica sobre la avenida Plutarco Elías Calles y mantiene operaciones de martes a domingo, como parte de la oferta cultural de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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