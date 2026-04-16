Invita IMM a intervención de teatro comunitario sobre violencia de género en Juárez

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La obra “Boda de Plata” se presentará en distintos puntos de la ciudad como espacio de reflexión social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) invitó a la ciudadanía a asistir a la intervención de teatro comunitario “Boda de Plata”, una propuesta escénica que busca generar reflexión en torno a las violencias de género.

La obra es impulsada por el Colectivo Feminista El Fuego, en coordinación con la Red Mesa de Mujeres y la Embajada de Francia en México, como parte de un esfuerzo conjunto para visibilizar problemáticas que afectan a las mujeres y promover entornos más seguros.

“Busca generar espacios de reflexión en torno a las violencias de género”, informaron organizadores.

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Esta intervención forma parte del programa internacional “Territorios cuidadores de las mujeres víctimas de violencia”, en el que participa el Gobierno Municipal junto con organismos internacionales y autoridades locales.

Las presentaciones se realizarán el viernes 17 de abril en dos sedes: a las 16:00 horas en el Parque Comunitario Fray García de San Francisco, y a las 19:00 horas en el Parque Indios Mártires, en Riberas del Bravo.

Las actividades continuarán el domingo 19 de abril a las 19:00 horas en el Centro Comunitario Fovissste Chamizal, ampliando el alcance de esta iniciativa en distintos sectores de la ciudad.

El IMM destacó que este tipo de acciones buscan acercar herramientas de sensibilización a la comunidad, fomentando el diálogo y la participación ciudadana en temas relacionados con la igualdad y la prevención de la violencia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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