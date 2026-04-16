Definen regidores primeros monumentos a rehabilitar en Ciudad Juárez

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Intervenciones contemplan limpieza, restauración y protección de esculturas emblemáticas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Nomenclatura y Patrimonio Cultural definieron los primeros monumentos que serán rehabilitados como parte de una estrategia para preservar el patrimonio urbano de la ciudad.

Durante una reunión con personal de la Dirección de Desarrollo Urbano, el coordinador de la comisión, José Mauricio Padilla, junto con el regidor Pedro Alberto Matus Peña, acordaron iniciar con la restauración del busto al General Francisco Villa, ubicado en la calle Francisco Villa.

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Los trabajos en este punto incluirán limpieza profunda de la escultura, mantenimiento de las bases y aplicación de recubrimientos protectores contra la intemperie y posibles actos vandálicos.

Asimismo, se intervendrá el Monumento a los Indomables, situado en el cruce de las avenidas Abraham Lincoln y De las Américas, donde se realizarán labores de restauración de superficies y limpieza general.

Otro de los espacios contemplados es la Bella Ronda, sobre la avenida De las Américas, cerca del Puente Internacional, así como el Monumento al Centenario, ubicado en el bulevar Bernardo Norzagaray, donde se aplicarán trabajos similares de mantenimiento y protección.

“Estas acciones forman parte de una primera etapa para preservar el patrimonio cultural de la ciudad”, señalaron autoridades.

Los regidores indicaron que este programa busca mejorar la imagen urbana y conservar espacios emblemáticos, con la intención de ampliar posteriormente las intervenciones a otros puntos como el Monumento a la Mujer Juarense y el Monumento a la Raza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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