Entrega Municipio apoyos a rescatistas de animales mediante Presupuesto Participativo

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Proyectos beneficiados buscan mejorar condiciones de refugios y atención a animales en situación de calle.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Participación Ciudadana, entregó apoyos económicos a asociaciones dedicadas al rescate de animales en situación de calle, como parte del programa de Presupuesto Participativo 2025.

Las organizaciones beneficiadas fueron la Asociación Protectora de Animales (APAC) y el albergue Angelitos sin Voz, cuyos proyectos resultaron ganadores al estar enfocados en resguardar, alimentar y rehabilitar animales abandonados para su posterior adopción.

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El director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes, destacó que estas iniciativas reflejan el interés ciudadano por impulsar acciones en favor del bienestar animal.

“Ambas propuestas han sido con el objetivo de resguardar a los animales en situación de calle y garantizar su adecuada atención”, señaló.

El proyecto de APAC recibió 449 mil 151 pesos, destinados a la instalación de luz solar en su refugio, mientras que Angelitos sin Voz obtuvo 800 mil pesos para equipamiento y adquisición de alimento para los animales.

Representantes de las asociaciones indicaron que los recursos permitirán mejorar la infraestructura y ampliar la atención, incluyendo la compra de insumos, construcción de espacios y fortalecimiento de servicios para los animales rescatados.

Autoridades municipales subrayaron que estas acciones forman parte de una política pública orientada a fortalecer el bienestar animal y reconocer la labor de los refugios locales, que complementan el trabajo institucional en esta materia.

Asimismo, destacaron que la participación ciudadana en este tipo de proyectos refleja mayor confianza en los mecanismos de decisión pública, lo que permite ampliar el impacto de los programas sociales en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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