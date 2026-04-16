Informan a regidores sobre programas federales de bienestar en Ciudad Juárez

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Más de 400 mil juarenses reciben apoyos sociales, según datos presentados en reunión informativa.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores del Ayuntamiento de Ciudad Juárez sostuvieron una reunión informativa con autoridades federales para conocer el funcionamiento y alcance de los Programas para el Bienestar, con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a estos apoyos.

Durante el encuentro, la delegada estatal de los programas, Mayra Guadalupe Chávez Jiménez, expuso los principales esquemas disponibles, entre los que destacan la Pensión para Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para Personas con Discapacidad.

“Se busca que la población conozca todas las opciones disponibles y los requisitos para acceder a ellos”, señalaron durante la reunión.

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De acuerdo con la información presentada, alrededor de 400 mil personas en Ciudad Juárez forman parte de estos programas, lo que refleja su alcance en la población.

También se explicó que existen otros apoyos activos enfocados en emergencias sociales y naturales, así como mecanismos de incorporación continua, lo que permite el crecimiento constante de los padrones.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, se detalló que las beneficiarias pueden registrarse a partir de los 60 años y, al cumplir 65, pasan automáticamente al programa de adultos mayores.

La regidora María Dolores Adame Alvarado indicó que el propósito de este tipo de encuentros es que funcionarios municipales cuenten con información actualizada para orientar a la ciudadanía, complementando los apoyos locales con los federales.

En la reunión participaron directores de distintas dependencias municipales, así como integrantes del Cabildo, como parte de una estrategia para fortalecer la difusión de programas sociales en la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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