 Como tzingan los adoradores de Lóquez

El fanatismo a ese personaje, ha llegado a niveles peligrosos, de alarma. Ellos no entienden que: las finanzas, prestigio, educación, desarrollo, inversiones, salud pública, seguridad, turismo, infraestructura… todo, se está yendo a la basura. Por el contrario, se incrementa: el desempleo, polarización social, vicios, violencia, pobreza, enfermedades (incluso algunas ya desterradas)…

¿Y la secta loquista? En sus trece, considerando que todo lo que sale de la boca de Lóquez es una verdad absoluta. Aquí algunos asertos (falsos como billete de $17) que dice el divino, «Se acabó la corrupción«, «Se acabaron los privilegios de unos cuantos«, «En nuestro país no se consume droga«, «Estamos mejor que nunca en materia económica«, «Nuestro sistema de salud es de los mejores del mundo«, «Ya no hay escasez de medicamentos«, «Los índices delictivos van a la baja» (sin saber que es un índice)… y muchas sandeces más, incluso varias al día. A mi en lo particular, algunos de los pocos morenistas que tolero, se me ponen cómicamente insolentes, y si, aunque son muy divertidos, cansan, aburren…

«Los hombres libres tienen ideas; los sumisos ideologías».- decía el sabio griego Teócrito hace 2,000 años, la sentencia cobra plena vigencia en nuestro aquí y ahora. Entiendo que las hordas de Lóquez, mayormente sin preparación, les resulte difícil o cansado pensar y por ello repiten lo que diga el supremo o su equipo de propaganda. Lo que me preocupa es la facilidad con la que llegan a la violencia verbal y/o física, se les ordena atacar a tal o cual personaje y lo hacen, los más lerdos incluso se preparan para una invasión bélica de los EUA en defensa de su insano y el CO. Si según sus «Cuentas alegres» la inmensa mayoría están con Lóquez, no les deberíamos preocupar la supuesta minoría que nos negamos a ser sumisos con el Atila tropical, déjenos en nuestra pequeñez y neoliberalismo. Vámonos respetando y veremos quien es quien en las elecciones del ’24, gasten a lo tonto los recursos de las disminuidas arcas nacionales (que no son suyos) en espectaculares para sus corcholatas, es obvio, las necesitan y mucho.

Xóchitl se expresa bien de Claudia.- supongo que no necesito decir apellidos. Lo oí de la candidata del Frente Amplio por México en una entrevista que le realizaron (ella no tiene un rencoroso energúmeno que le prohiba ser entrevistada). Mencionó que Claudia es una mujer inteligente (comparto esa opinión) pero que su sumisión con Lóquez la ha perjudicado, que incluso eran amigas hace años. Recordé la canción, ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? En el verso que dice, «¿En qué ruta tu promesa se perdió?» También recuerdo que en el 2017 (aún creía y erróneamente estaba en Morena) apoyé a Claudia Sheinbaum para la gubernatura de la CDMX, Ricardo Monreal siempre me ha parecido un envidioso de clase mundial. Cuando en los eventos multitudinarios le dan la espalda a Claudia, ese desprecio es para Lóquez, me queda claro.

«Disfruta el día hasta que un imbécil te lo arruine»

Woody Allen



«Yo no tengo ideología, amigo mío. Yo lo que tengo es biblioteca»

Arturo Pérez-Reverte



«No escuche charlas tontas, mantenga su propio criterio, esté atento a consejos y a crítica constructiva»

Charles Atlas

