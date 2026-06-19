La Educación Comienza con el Ejemplo

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Durante décadas hemos escuchado que la educación es la base del desarrollo de los pueblos. Se afirma con frecuencia que una sociedad educada será más justa, más productiva y más democrática. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre una verdad fundamental, en que, la educación no comienza en las aulas, sino en el ejemplo cotidiano que reciben niñas, niños y jóvenes de los adultos que los rodean.

Los seres humanos aprendemos mucho más de lo que observamos que de lo que escuchamos. Un padre que exige honestidad mientras actúa con deshonestidad; un servidor público que habla de legalidad mientras incumple la ley; un maestro que promueve valores mientras practica la intolerancia, envían mensajes contradictorios que terminan debilitando la formación de las nuevas generaciones.

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La educación es, ante todo, una responsabilidad compartida. Corresponde a la familia sembrar los primeros valores como lo son el respeto, la responsabilidad, la gratitud, la disciplina, la solidaridad y el amor al prójimo. La escuela fortalece esos principios mediante el conocimiento y el desarrollo de habilidades. La sociedad, por su parte, los confirma o los contradice a través de los ejemplos que ofrece todos los días.

Vivimos tiempos en los que la información circula a una velocidad nunca antes vista. Las redes sociales permiten conocer de inmediato los acontecimientos más importantes del mundo, pero también han abierto espacios donde con frecuencia predominan la agresión verbal, la descalificación, la mentira y la polarización. Muchos jóvenes crecen observando que el insulto genera más atención que el diálogo, que la confrontación produce más aplausos que la razón y que la fama parece más importante que la integridad.

Ante esta realidad, resulta indispensable recuperar el valor del ejemplo. Los niños observan cómo tratamos a los demás, cómo resolvemos nuestros conflictos, cómo reaccionamos ante la frustración y cómo ejercemos nuestra libertad. Aprenden de nuestras acciones mucho antes de comprender nuestros discursos.

Cuando una madre o un padre cumplen su palabra, enseñan responsabilidad. Cuando reconocen un error, enseñan humildad. Cuando respetan las diferencias de opinión, enseñan tolerancia. Cuando trabajan con esfuerzo y honestidad, enseñan dignidad. Son lecciones que ningún libro puede sustituir.

Lo mismo ocurre con quienes desempeñan funciones públicas, ejercen liderazgo social o participan en actividades políticas. La ciudadanía observa y aprende. El comportamiento de quienes ocupan posiciones de influencia tiene un impacto que trasciende a sus seguidores y alcanza a toda la comunidad. Por ello, la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace constituye una obligación moral permanente.

La educación tampoco puede reducirse a la acumulación de conocimientos. Un país puede contar con avances tecnológicos, infraestructura moderna y altos niveles de especialización profesional, pero si pierde el respeto por la verdad, la justicia y la dignidad humana, corre el riesgo de deteriorar su tejido social.

Necesitamos formar ciudadanos capaces de pensar, dialogar y participar responsablemente en la vida pública. Personas que comprendan que la libertad implica responsabilidades y que los derechos de cada individuo encuentran su límite en los derechos de los demás.

La construcción de una mejor sociedad no depende únicamente de reformas legales, presupuestos o programas gubernamentales. Depende también de millones de decisiones personales que se toman cada día en los hogares, las escuelas, los centros de trabajo y los espacios públicos.

Si deseamos que las nuevas generaciones sean más respetuosas, más honestas y más comprometidas con el bienestar común, debemos comenzar por preguntarnos qué ejemplo estamos ofreciendo. La educación auténtica no se impone; se inspira. Y la inspiración nace cuando las palabras encuentran respaldo en las acciones.

Porque, al final de cuentas, la lección más poderosa que puede recibir un ser humano no proviene de lo que le enseñan, sino de lo que ve vivir a quienes tiene frente a sí.

Héctor Molinar Apodaca Facilitador Privado #24

Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.

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