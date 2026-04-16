Analizan modernización del Lienzo Charro Adolfo López Mateos en Ciudad Juárez

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Proyecto contempla techado, ampliación y mejoras para atraer eventos nacionales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, sostuvo una reunión con la síndica Ana Carmen Estrada y representantes del Colegio de Arquitectos de Ciudad Juárez, en la que se presentó una propuesta de modernización del Lienzo Charro “Adolfo López Mateos”.

El proyecto busca rehabilitar y adecuar este espacio emblemático, considerado parte del patrimonio municipal, con el fin de mejorar sus condiciones y ampliar su capacidad operativa.

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La síndica explicó que la iniciativa surge a partir de los lineamientos de la Federación Mexicana de Charrería, que establecen como requisito que los lienzos charros cuenten con techado para albergar competencias nacionales.

“Es una propuesta para remodelar y hacer adecuaciones a un recinto con valor histórico para la ciudad”, señaló.

De acuerdo con el planteamiento del Colegio de Arquitectos, las intervenciones incluirían la construcción de una cubierta, rehabilitación de caballerizas, ampliación de espacios para caballos, mejoras en gradas y sanitarios, así como infraestructura complementaria.

El objetivo es que, una vez modernizado, el recinto pueda recibir eventos de mayor escala, generando además una derrama económica para la ciudad.

Durante la reunión, el alcalde expresó interés en el proyecto, al considerar que permitirá dar nueva imagen a uno de los espacios tradicionales de la frontera, en línea con otras obras recientes en infraestructura deportiva.

La propuesta se encuentra en etapa de análisis y forma parte de una estrategia para fortalecer recintos públicos y ampliar la oferta de eventos en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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