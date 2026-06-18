Impulsa IMM participación política de mujeres mediante red Tejedoras de la Patria

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Las actividades buscan fortalecer el liderazgo comunitario y el conocimiento de los derechos políticos de las mujeres

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) realizó sesiones de seguimiento con integrantes de la red nacional Tejedoras de la Patria, con el objetivo de promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres, particularmente el relacionado con la participación política y la toma de decisiones en espacios públicos.

Las actividades fueron desarrolladas por el área de Prevención del instituto y estuvieron enfocadas en el análisis del derecho a la participación política contemplado en la Cartilla de Derechos de las Mujeres, herramienta que reúne información sobre los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales de las mujeres.

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La asesora de Prevención, Irma Isela Ronquillo Cangas, encabezó las sesiones mediante dinámicas participativas, charlas y análisis de casos orientados a fortalecer la integración activa de las mujeres en los procesos comunitarios y sociales.

“El propósito es impulsar la integración activa de las mujeres y promover su participación en la toma de decisiones políticas y sociales”.

El IMM destacó que estas acciones contribuyen al fortalecimiento del liderazgo comunitario femenino, además de fomentar la creación y consolidación de redes de apoyo entre mujeres de distintos sectores de la ciudad.

Las sesiones se llevaron a cabo con integrantes de las redes Tejedoras de la Patria de Altavista, Anapra, Talamás Camandari, Paso del Norte, Kilómetros, Umukí, Controles de Temperatura, En Paz y Convivencia, así como del Consejo del Adulto Mayor Ampliación Aeropuerto.

La dependencia municipal señaló que la Cartilla de Derechos de las Mujeres funciona como una herramienta accesible para difundir información sobre las garantías y derechos que protegen a las mujeres en distintos ámbitos de la vida pública y privada.

“La Cartilla de Derechos de las Mujeres funciona como una herramienta de consulta accesible sobre los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales que tienen las mujeres”.

Con estas actividades, el Instituto Municipal de las Mujeres refrendó su compromiso de impulsar estrategias de prevención, participación ciudadana y fortalecimiento comunitario que contribuyan al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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