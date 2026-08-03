Consiguen juarenses campeonato nacional de béisbol FEMEBE U8

Publicidad - LB2 -

Peloteros y entrenadores de la Liga Villahermosa formaron parte de la selección Chihuahua campeona nacional

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes juarenses de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Villahermosa formaron parte de la selección de Chihuahua que obtuvo el campeonato en el Nacional de Béisbol FEMEBE U8.

La participación de la delegación fronteriza fue destacada dentro del equipo estatal, al aportar jugadores y entrenadores que contribuyeron al resultado obtenido en la competencia nacional de la categoría infantil.

- Publicidad - HP1

Los peloteros Elías Rodríguez e Íker Martínez representaron a Ciudad Juárez dentro del conjunto chihuahuense, donde mostraron disciplina, desempeño deportivo y participación constante durante el torneo.

De acuerdo con la información difundida por la Liga Villahermosa, ambos jugadores fueron piezas importantes en el terreno de juego, tanto a la ofensiva como en labores defensivas, dentro de una categoría formativa que reúne a prospectos infantiles del béisbol nacional.

También formaron parte del equipo los entrenadores juarenses Edgar Rodríguez y Guillermo Martínez, quienes participaron en la conducción técnica de la selección Chihuahua durante el campeonato.

La liga destacó que el resultado refleja el trabajo de formación deportiva que se realiza en Ciudad Juárez, particularmente en espacios infantiles y juveniles donde se promueven disciplina, trabajo en equipo y valores dentro del diamante.

El campeonato nacional FEMEBE U8 representa un logro para el béisbol infantil chihuahuense y fortalece la presencia de jugadores juarenses en competencias nacionales de categorías menores.

Con este resultado, la Liga Villahermosa suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria como semillero deportivo en la frontera, al colocar a sus representantes dentro de una selección estatal campeona nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.