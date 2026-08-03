Resguarda DABA a 45 animales tras cateos realizados durante julio

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La dependencia municipal informó que también efectuó esterilizaciones, vacunación, microchip y atención a denuncias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal resguardó a 45 animales durante julio, como resultado de 12 cateos realizados en coordinación con autoridades estatales y federales, informó la titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas.

De acuerdo con la funcionaria municipal, los operativos se llevaron a cabo junto con la Agencia Estatal de Investigación, la Fiscalía General del Estado Zona Norte y la Guardia Nacional, como parte de las acciones para atender casos relacionados con maltrato o condiciones de riesgo para animales.

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Arredondo Salinas detalló que, además de los cateos, durante el mes se desarrollaron jornadas de vacunación y aplicación de spray contra garrapata en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Parque San Francisco, la colonia Las Haciendas, el Parque Pirámides, Urbivilla del Campo, el Centro Comunitario Zaragoza y la Guarnición Militar.

“También realizamos jornadas de vacunación y aplicación de spray contra garrapata en el Parque San Francisco, colonia Las Haciendas, Parque Pirámides, colonia Urbivilla del Campo, el Centro Comunitario Zaragoza y Guarnición Militar”, comentó.

La dependencia también acercó servicios de vacunación y colocación de microchip a la empresa Foxconn, donde se realizó una colecta de alimento para el Banco de Alimentos DABA. Estas acciones también se llevaron a cabo en el evento Patitas Fest, efectuado en el Centro Deportivo Gazpro con motivo del Día del Perro.

En materia de control poblacional, la Dirección de Atención y Bienestar Animal realizó campañas gratuitas de esterilización en la Secundaria Técnica 48, ubicada en la colonia Mirador, y en el CECATI 199, en la colonia Juanita Luna Arrieta. En estos puntos se logró la esterilización de 594 mascotas, de acuerdo con el reporte municipal.

La directora señaló que la dependencia mantiene actividades para fortalecer la cultura de la tenencia responsable, mediante pláticas dirigidas a niñas, niños y adultos en campamentos de verano y espacios comunitarios.

Entre los lugares atendidos se encuentran el Colegio Griego, el Centro de Bienestar Infantil Mar Azul, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el Museo La Rodadora, el Centro Comunitario Kilómetro 20, el Centro Comunitario Zaragoza, el Oratorio Salesiano María Auxiliadora, el Centro Comunitario UACJ, el Centro Comunitario Fray García de San Francisco, el Centro Comunitario Puerto La Paz y el Centro Comunitario Riberas del Bravo.

“Realizamos 623 esterilizaciones, se aplicaron 157 microchip, 776 vacunas, así como mil 101 aplicaciones de spray contra garrapata, se concretaron 27 adopciones responsables, se atendieron 453 denuncias y se aplicaron 29 sanciones en el mes de julio”, finalizó la directora.

Con estas acciones, DABA reportó avances en atención a denuncias, control de sobrepoblación animal, adopciones responsables y servicios preventivos para mascotas durante julio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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