Promueve Salud Municipal planificación familiar para fortalecer bienestar

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La dependencia destacó la importancia de acceder a información confiable, métodos anticonceptivos seguros y servicios de salud reproductiva.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – En el marco del Día Internacional de la Planificación Familiar, la Dirección de Salud Municipal destacó la importancia de que las personas ejerzan su derecho a decidir de manera libre, informada y responsable el número y espaciamiento de sus hijas e hijos.

La dependencia señaló que la planificación familiar permite acceder a métodos anticonceptivos seguros y a servicios de salud sexual y reproductiva, elementos fundamentales para fortalecer el bienestar de las personas y las familias.

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De acuerdo con Salud Municipal, esta herramienta contribuye a prevenir embarazos no planeados, reducir riesgos durante el embarazo y el parto, así como favorecer la salud de mujeres, niñas, niños y familias en general.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, señaló que contar con información confiable y orientación profesional permite a la población tomar decisiones responsables sobre su salud reproductiva.

“La planificación familiar es un derecho que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Acceder a información clara y a métodos anticonceptivos seguros permite que cada familia tome decisiones de manera consciente y de acuerdo con su proyecto de vida”.

Santana Fernández destacó que el acceso oportuno a servicios de salud sexual y reproductiva también favorece la disminución de embarazos no planeados y contribuye a reducir complicaciones relacionadas con la salud materna e infantil.

La Dirección de Salud Municipal recordó que en sus unidades médicas se brinda orientación sobre planificación familiar e información acerca de los distintos métodos anticonceptivos disponibles.

El objetivo, indicó la dependencia, es que la población conozca las opciones que mejor se adapten a sus necesidades y pueda ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de manera informada, responsable y segura.

Personal de Salud Municipal invitó a las y los juarenses a acercarse a los servicios de salud para recibir asesoría profesional y resolver dudas relacionadas con planificación familiar.

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