Conocen regidoras avances de programas ambientales en Ciudad Juárez

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La Dirección de Ecología presentó acciones sobre calidad del aire, rickettsia, nebulización y verificación vehicular.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidoras de la Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo Municipal sostuvieron una reunión de trabajo con el director de Ecología, César René Díaz Gutiérrez, quien presentó los avances de los principales programas ambientales desarrollados durante este año.

El encuentro fue encabezado por la coordinadora de la comisión, Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, con la participación de las regidoras Sandra Marbel Valenzuela Martínez y Sandra García Ramos, además del director general de Planeación y Evaluación, Emilio Ramón Ramiro Flores.

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Durante la exposición, el titular de Ecología explicó el funcionamiento del programa Triple C, correspondiente al Comité Consultivo Conjunto, organismo que sesiona cada cuatro meses para abordar temas relacionados con la Cuenca Atmosférica Paso del Norte.

Díaz Gutiérrez señaló que este esfuerzo binacional integra a representantes de Ciudad Juárez, El Paso, Texas, y el Condado de Doña Ana-Sunland Park, Nuevo México, con el propósito de impulsar estrategias conjuntas para mejorar la calidad del aire y fortalecer la protección ambiental en la región fronteriza.

Otro de los temas revisados fue el programa de combate a la rickettsia, que contempla acciones de fumigación y campañas de concientización dirigidas a la ciudadanía para prevenir la proliferación de garrapatas, mediante la limpieza de patios, espacios comunes y el cuidado permanente de perros y gatos.

El funcionario informó que la Dirección de Ecología iniciará una nueva etapa de nebulización terrestre con tres equipos operados por personal de la dependencia. Estos trabajos se realizarán en camellones y zonas con acumulación de agua, con el objetivo de disminuir la presencia de insectos.

También dio a conocer que esta semana se impartirá una capacitación dirigida a técnicos de los centros de verificación vehicular, en la que se prevé la participación de entre 40 y 50 personas.

De acuerdo con el director, la capacitación busca reforzar la importancia de la verificación vehicular como herramienta para medir la calidad del aire, promover un servicio transparente y prevenir actos de corrupción durante la aplicación de las pruebas.

Díaz Gutiérrez recordó que las personas cuyos vehículos no aprueben la verificación cuentan con un plazo de 30 días para realizar las reparaciones necesarias y acceder a una segunda revisión sin costo en el Centro de Verificación de la Dirección de Ecología.

Finalmente, indicó que también existe la posibilidad de solicitar una prórroga, de acuerdo con las condiciones particulares de cada caso, como parte de los mecanismos disponibles para facilitar el cumplimiento del programa ambiental.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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