Representarán Venados e Indias a Ciudad Juárez en Estatal Ademeba U13

Publicidad - LB2 -

Los equipos campeones del regional integrarán la base de las selecciones juarenses que competirán en Parral.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Los equipos Venados, en la rama varonil, e Indias, en la femenil, representarán a Ciudad Juárez en el Campeonato Estatal Ademeba U13, luego de proclamarse campeones del Torneo Regional realizado durante el fin de semana en el Gimnasio Enrique “Kiki” Romero.

La competencia reunió a equipos de la región en la categoría U13, correspondiente a jugadores nacidos en 2013 y menores, en tres jornadas de baloncesto en las que se definieron los conjuntos que avanzarán a la siguiente etapa del proceso estatal.

- Publicidad - HP1

En la rama varonil, Venados obtuvo el campeonato regional tras vencer 48-39 a Troyanos, en una final marcada por la intensidad competitiva, la efectividad ofensiva y el orden defensivo del equipo ganador. El tercer lugar correspondió a Indios.

Por su parte, en la rama femenil, Indias conquistó el título al imponerse 40-31 al equipo Hustler, luego de controlar el ritmo del encuentro y cerrar con una actuación destacada durante el último periodo. Lobas finalizó en la tercera posición.

Al término del torneo se realizó la ceremonia de premiación, encabezada por el director general del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, Juan Carlos Escalante Suárez, quien reconoció el esfuerzo de jugadoras, jugadores, entrenadores y familias participantes.

“Nos llena de orgullo ver el nivel que sigue demostrando el baloncesto juarense. Felicito a cada uno de los jugadores, entrenadores y familias que hacen posible este crecimiento. Estoy seguro de que Ciudad Juárez tendrá una digna representación en el campeonato estatal y les deseo el mayor de los éxitos”, expresó.

La coordinadora de la Región 4 de Ademeba Estatal Chihuahua, Janeth Zavala, también destacó el nivel competitivo del torneo y señaló que el talento de Ciudad Juárez continúa consolidándose como uno de los más importantes del estado en categorías formativas.

Con los resultados obtenidos, Venados e Indias conformarán la base de las selecciones que representarán a la frontera en el Campeonato Estatal Ademeba U13. Los entrenadores campeones tendrán la facultad de convocar a jugadores de otros clubes para integrar las selecciones A y B, tanto en la rama varonil como femenil.

La siguiente etapa se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de agosto en Hidalgo del Parral, Chihuahua, donde las selecciones juarenses buscarán avanzar al Campeonato Nacional de la categoría.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.