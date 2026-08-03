Logra Mía Guzmán doble podio en Festival Panamericano de Ajedrez

Publicidad - LB2 -

La juarense ganó oro en ajedrez clásico y plata en rápido dentro de la categoría Sub-14 Femenil.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La ajedrecista juarense Mía Guzmán García obtuvo doble podio en el XXXVI Festival Panamericano de la Juventud de Ajedrez Medellín 2026, al conquistar medalla de oro y plata en competencias realizadas en Colombia.

La deportista chihuahuense se proclamó campeona en la modalidad de Ajedrez Clásico dentro de la categoría Sub-14 Femenil, resultado que la consolida como una de las representantes juveniles más destacadas del ajedrez mexicano.

- Publicidad - HP1

Además del primer lugar en la modalidad clásica, Guzmán García consiguió medalla de plata en el torneo de Ajedrez Rápido, con lo que cerró su participación panamericana con dos preseas internacionales.

El doble podio representa uno de los resultados más relevantes para la ajedrecista fronteriza, tanto por el nivel competitivo del certamen como por la proyección que obtiene dentro del deporte ciencia a nivel continental.

Como parte de los logros alcanzados en Medellín, Mía obtuvo oficialmente el título de Maestra FIDE, reconocimiento internacional otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez a jugadores que cumplen con los requisitos establecidos por el organismo.

El resultado también le permitió asegurar su pase para representar a México en el Campeonato Mundial de 2027, donde competirá como parte de la delegación nacional en su categoría.

La actuación de Guzmán García se suma al desempeño de otros ajedrecistas juarenses que participaron en el festival, entre ellos Cristian de los Reyes, quien compitió en su primera experiencia internacional, y Kenneth Alba Ruiz.

Con estos resultados, Ciudad Juárez mantiene presencia en competencias internacionales de ajedrez juvenil y refuerza el avance de nuevas generaciones dentro de una disciplina que exige preparación técnica, concentración y constancia competitiva.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.