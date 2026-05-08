Impulsa Ciudad Juárez turismo médico con nuevo desarrollo habitacional y de salud

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El proyecto contempla infraestructura médica especializada y espacios residenciales para pacientes y sus familias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez avanza en su consolidación como uno de los principales destinos de turismo médico en la frontera norte del país, tras el inicio de un nuevo desarrollo enfocado en servicios de salud especializados y vivienda para pacientes.

En representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, la directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, participó en la ceremonia de primera piedra del complejo habitacional SYLEN, acompañada por el arquitecto Gerardo Gutiérrez.

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El proyecto forma parte del ecosistema médico RÖNTEN, iniciativa privada orientada al fortalecimiento de infraestructura médica de alta especialidad y servicios complementarios para personas que viajan a Ciudad Juárez en busca de atención médica.

Las autoridades municipales destacaron que este tipo de inversiones fortalecen el turismo médico, generan empleos y elevan la competitividad de la ciudad dentro del sector salud a nivel nacional e internacional.

Durante el evento, Maldonado Garduño subrayó la confianza de inversionistas nacionales en Ciudad Juárez y reiteró el compromiso del Gobierno Municipal para facilitar proyectos estratégicos que impulsen la economía local.

El ecosistema RÖNTEN contempla tres componentes principales: el Rönten Diagnostic Center, especializado en servicios avanzados de imagenología; el Rönten Medical Consulting Center, que incluirá consultorios y quirófanos de alta especialidad; y SYLEN, complejo residencial diseñado para pacientes y familiares.

El desarrollo busca ofrecer atención integral a personas que requieren servicios médicos especializados, combinando infraestructura hospitalaria, consultorios y espacios habitacionales adaptados a las necesidades de quienes llegan desde otras ciudades o países.

“Este tipo de proyectos tendrá un impacto positivo en el fortalecimiento del turismo médico, la generación de empleos y el incremento de la plusvalía en la región”, destacó Tania Maldonado Garduño.

Autoridades municipales señalaron que el crecimiento del turismo médico representa uno de los sectores estratégicos para el desarrollo económico de Ciudad Juárez, debido a su ubicación fronteriza y conectividad con Estados Unidos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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