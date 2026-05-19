Implementará Seguridad Vial operativo especial por torneo Americup en Juárez

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Agentes resguardarán accesos y flujo vehicular en la Plaza de la Mexicanidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial implementará un operativo especial con motivo de la realización del torneo Americup, que iniciará este miércoles en la Plaza de la Mexicanidad.

La corporación informó que el objetivo es prevenir incidentes y mantener condiciones adecuadas de movilidad y seguridad para asistentes y automovilistas durante el desarrollo del evento deportivo.

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Para estas labores se asignarán seis policías viales que permanecerán en el exterior de la plaza en dos horarios: de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y posteriormente de 5:00 de la tarde a 11:00 de la noche.

El operativo contempla acciones para agilizar el flujo vehicular y brindar vigilancia en los accesos a la sede del torneo.

Seguridad Vial informó que no se realizarán cierres de calles, salvo el acceso ubicado detrás de la concha acústica de la Plaza de la Mexicanidad.

Debido a ello, se habilitará temporalmente un carril en sentido contrario sobre la avenida Universidad para facilitar la circulación de vehículos en la zona.

La corporación exhortó a conductores y peatones a respetar las indicaciones de los agentes y la señalización vial durante el desarrollo del evento.

Asimismo, pidió a los automovilistas respetar los límites de velocidad y a los peatones utilizar cruces peatonales y esquinas para desplazarse con seguridad.

La dependencia reiteró que este tipo de operativos forman parte de las acciones enfocadas en fortalecer la cultura vial y disminuir incidentes en la ciudad.

El torneo Americup se desarrollará en la Plaza de la Mexicanidad con actividades deportivas y presencia de visitantes en distintos horarios durante los próximos días.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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