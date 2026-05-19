Buscan autoridades reducir afectaciones viales durante carreras pedestres en Juárez

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Regidoras y dependencias municipales analizan estrategias para mejorar coordinación y movilidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia del Deporte y Cultura Física sostuvieron una reunión con representantes de dependencias municipales, organizaciones civiles y empresas para definir estrategias que permitan mejorar la organización y seguridad de las carreras pedestres en Ciudad Juárez.

La coordinadora de la comisión, Karla Michaeel Escalante Ramírez, informó que el encuentro tuvo como objetivo fortalecer la coordinación entre autoridades y organizadores para reducir afectaciones viales y mejorar la información dirigida a la ciudadanía.

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En la reunión participaron también la regidora Laura Fernanda Ávalos Medina; el director de Protección Civil, Sergio Rodríguez; personal del Instituto Municipal del Deporte, Seguridad Vial, Dirección de Gobierno y Sindicatura.

Las autoridades buscan disminuir problemas relacionados con cierres simultáneos de vialidades, saturación vehicular y falta de información sobre rutas alternas.

Escalante Ramírez señaló que entre las principales problemáticas detectadas se encuentran las afectaciones derivadas de carreras coincidentes con obras públicas o eventos simultáneos en distintos sectores de la ciudad.

Como parte de las propuestas se acordó fortalecer la difusión anticipada de cierres viales y rutas alternas mediante conferencias de prensa y canales oficiales de Comunicación Social.

Asimismo, se planteó elaborar una calendarización más organizada de carreras pedestres para evitar conflictos de movilidad en diversos puntos del municipio.

“La intención es mejorar la coordinación entre dependencias y organizadores para generar mayor orden y menos molestias a la ciudadanía”, indicó la regidora.

Otro de los acuerdos contempla revisar previamente la documentación y requisitos de cada evento antes de emitir permisos definitivos.

Las dependencias municipales compartirán calendarios mensuales de carreras y mantendrán comunicación constante entre el Instituto Municipal del Deporte y la Coordinación de Seguridad Vial.

Las autoridades destacaron la importancia de informar con anticipación a la ciudadanía sobre cierres de calles y alternativas de circulación para mejorar la movilidad durante los eventos deportivos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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