Implementará Desarrollo Rural tecnología de inteligencia artificial en parcelas de Samalayuca y el Valle de Juárez

El proyecto busca optimizar el análisis agrícola y mejorar la toma de decisiones en los cultivos de la región.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Desarrollo Rural del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez implementará tecnología de inteligencia artificial en parcelas demostrativas ubicadas en Samalayuca y en el Distrito de Riego 09 del Valle de Juárez, con el objetivo de mejorar el análisis agrícola y fortalecer la toma de decisiones en el manejo de cultivos.

El titular de la dependencia, Enrique Reyes Córdova, informó que el sector agrícola cuenta actualmente con herramientas tecnológicas que permiten optimizar la producción en el campo, por lo que el municipio busca incorporar estas innovaciones en beneficio de los productores de la región.

Como parte del proyecto, personal técnico de Desarrollo Rural sostuvo una reunión de trabajo con el ingeniero Carlos Campos, representante del equipo AgriTech, para definir la manera en que la tecnología será aplicada en el monitoreo y análisis de las parcelas.

El sistema tecnológico fue desarrollado por tres estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), quienes crearon una plataforma enfocada en el análisis inteligente de cultivos mediante herramientas de inteligencia artificial.

De acuerdo con la dependencia municipal, esta innovación permitirá evaluar con mayor precisión los tratamientos agrícolas aplicados en las parcelas, a través de mediciones y análisis obtenidos mediante tecnología avanzada. Posteriormente, los resultados se compartirán con productores y personas interesadas durante eventos demostrativos.

El proyecto fue presentado originalmente en octubre de 2025 durante el evento Expoprogramador, realizado en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, donde estudiantes de la UACJ y de otras instituciones expusieron propuestas de innovación tecnológica aplicadas a distintos sectores.

El sistema contempla la instalación de sensores en las parcelas para monitorear las condiciones del suelo y los cultivos, además del uso de visión artificial para detectar posibles riesgos fitosanitarios, como la presencia de hongos o enfermedades en plantas y frutos.

Entre sus funciones se incluye la medición del pH del suelo y el análisis de datos mediante inteligencia artificial, lo que permitirá identificar síntomas tempranos en los cultivos y facilitar acciones preventivas antes de que se presenten daños importantes en las plantas.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal busca impulsar el uso de tecnología en el sector agrícola local, promoviendo prácticas innovadoras que contribuyan a mejorar la productividad y sostenibilidad del campo en Samalayuca y el Valle de Juárez.

