Imparten taller sobre manejo del estrés a docentes del CECATI 87 en Juárez

Actividad busca fortalecer el bienestar emocional y promover herramientas de salud mental en entornos laborales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal, a través del Centro de Salud Urbano C (CESUB), impartió el taller “Manejo del Estrés” al personal docente del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 87 (CECATI 87), con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional en los espacios laborales.

Durante la actividad, las y los participantes aprendieron a identificar síntomas de tensión física, mental y emocional, además de conocer diversas herramientas de autorregulación para enfrentar de manera más efectiva situaciones de presión tanto en el ámbito laboral como personal.

La directora de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández, explicó que la dependencia continúa reforzando sus programas de atención a la salud mental mediante talleres y pláticas dirigidas a distintos sectores de la población, incluidos centros educativos y entornos de trabajo.

En el taller se abordaron temas relacionados con la identificación del estrés, técnicas de relajación, comunicación asertiva, herramientas cognitivas y conductuales, así como el análisis del círculo de emociones y ejercicios de simulación de soluciones.

La funcionaria destacó que la atención a la salud mental se ha convertido en una prioridad, al ser un factor clave para mejorar la calidad de vida, fortalecer ambientes laborales saludables y prevenir problemáticas como la ansiedad, el estrés y el desgaste emocional.

Finalmente, la Dirección de Salud Municipal indicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para acercar servicios de atención psicológica a la comunidad, con énfasis en la prevención, la información y el acompañamiento profesional como herramientas para promover el bienestar emocional.

