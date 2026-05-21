Imparte JMAS conferencia sobre empoderamiento de las mujeres

La capacitación abordó temas de autonomía, autoestima y bienestar emocional para el personal.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) impartió la conferencia “Empoderamiento de las mujeres”, con el objetivo de promover la reflexión sobre la autonomía femenina en los ámbitos personal, laboral y social.
La actividad fue dirigida al personal de la dependencia como parte de las acciones impulsadas por la Unidad de Igualdad de Género para fortalecer la capacitación en temas de relevancia social.
La psicóloga Dalia Díaz Ramírez, capacitadora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, explicó que la finalidad de la conferencia fue brindar herramientas para comprender el concepto de empoderamiento y generar condiciones que permitan a las mujeres alcanzar sus metas personales y profesionales.
“La finalidad de esta charla es brindar herramientas que permitan clarificar el concepto de empoderamiento y generar condiciones favorables para que las mujeres alcancen su autonomía”, señaló.
Durante la conferencia se abordaron temas relacionados con el autocuidado físico, emocional, mental y social, mediante acciones orientadas a fortalecer hábitos saludables, el manejo de emociones y el establecimiento de límites personales.
Entre las recomendaciones compartidas con las y los asistentes destacaron la práctica de ejercicio, la meditación, la escritura de diarios personales, la escucha activa y el fortalecimiento de vínculos con personas significativas.
Además, la psicóloga Esperanza Carrera Jiménez, integrante del departamento de sensibilización y capacitación en género, presentó la denominada “escalera de la autoestima”, herramienta enfocada en reconocer capacidades, logros y cualidades personales.
Las y los participantes también realizaron dinámicas de reflexión sobre metas, sueños, miedos y obstáculos cotidianos, con el propósito de fortalecer la seguridad personal y el sentido de pertenencia social.
La JMAS informó que continuará promoviendo actividades de capacitación y sensibilización para el personal en temas relacionados con igualdad de género y desarrollo humano.
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