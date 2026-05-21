Imparte JMAS conferencia sobre empoderamiento de las mujeres

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La capacitación abordó temas de autonomía, autoestima y bienestar emocional para el personal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) impartió la conferencia “Empoderamiento de las mujeres”, con el objetivo de promover la reflexión sobre la autonomía femenina en los ámbitos personal, laboral y social.

La actividad fue dirigida al personal de la dependencia como parte de las acciones impulsadas por la Unidad de Igualdad de Género para fortalecer la capacitación en temas de relevancia social.

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La psicóloga Dalia Díaz Ramírez, capacitadora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, explicó que la finalidad de la conferencia fue brindar herramientas para comprender el concepto de empoderamiento y generar condiciones que permitan a las mujeres alcanzar sus metas personales y profesionales.

“La finalidad de esta charla es brindar herramientas que permitan clarificar el concepto de empoderamiento y generar condiciones favorables para que las mujeres alcancen su autonomía”, señaló.

Durante la conferencia se abordaron temas relacionados con el autocuidado físico, emocional, mental y social, mediante acciones orientadas a fortalecer hábitos saludables, el manejo de emociones y el establecimiento de límites personales.

Entre las recomendaciones compartidas con las y los asistentes destacaron la práctica de ejercicio, la meditación, la escritura de diarios personales, la escucha activa y el fortalecimiento de vínculos con personas significativas.

Además, la psicóloga Esperanza Carrera Jiménez, integrante del departamento de sensibilización y capacitación en género, presentó la denominada “escalera de la autoestima”, herramienta enfocada en reconocer capacidades, logros y cualidades personales.

Las y los participantes también realizaron dinámicas de reflexión sobre metas, sueños, miedos y obstáculos cotidianos, con el propósito de fortalecer la seguridad personal y el sentido de pertenencia social.

La JMAS informó que continuará promoviendo actividades de capacitación y sensibilización para el personal en temas relacionados con igualdad de género y desarrollo humano.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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