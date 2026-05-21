Revela periodista presunta reunión de Maru Campos con agente de la CIA en Chihuahua

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Luis Chaparro aseguró que existen imágenes de un encuentro entre la gobernadora y uno de los agentes estadounidenses asesinados en la sierra.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El periodista Luis Chaparro afirmó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, habría sostenido una reunión en enero pasado con uno de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) que posteriormente murió en hechos registrados en la sierra de Chihuahua.

La información fue difundida por Chaparro en su podcast Pie de Nota, donde señaló que fuentes de agencias estadounidenses le mostraron imágenes del presunto encuentro realizado en el despacho de la mandataria estatal.

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De acuerdo con el periodista, en las fotografías también aparecería un funcionario de la Fiscalía General del Estado, aunque no precisó su identidad.

“Fuentes de una de las agencias estadounidenses mostraron a Pie de Nota pruebas en imágenes en donde uno de los agentes de la CIA visitó en su despacho a la gobernadora”, afirmó Luis Chaparro.

El comunicador indicó que el agente estadounidense habría sido identificado como “Michael” y que, según la información proporcionada por sus fuentes, se presentó ante la gobernadora como integrante de la CIA.

Chaparro señaló que no logró confirmar el motivo de la reunión celebrada en Palacio de Gobierno ni el contexto en el que ocurrió el encuentro.

“La agencia mostró imágenes y fechas de este encuentro, y está claro que el agente de la CIA se identificó como tal ante la mandataria estatal”, sostuvo el periodista.

Previamente, en entrevista con Joaquín López-Dóriga, la gobernadora Maru Campos reconoció la presencia de elementos de agencias estadounidenses en Chihuahua bajo esquemas de colaboración con autoridades mexicanas para combatir a generadores de violencia.

Sin embargo, la mandataria estatal sostuvo que dichos agentes no realizan operaciones directas en territorio mexicano y que cualquier coordinación se mantiene dentro de mecanismos de cooperación conocidos por el Gobierno federal.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha emitido un posicionamiento específico sobre los señalamientos difundidos por Luis Chaparro respecto a la presunta reunión con el agente estadounidense.

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