Acusa Andrea Chávez a Maru Campos de intentar frenar su candidatura rumbo a 2027

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La senadora con licencia afirmó que la gobernadora recurrió a medios nacionales y “ayuda extranjera” ante el avance de Morena en Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La senadora con licencia Andrea Chávez acusó a la gobernadora María Eugenia Campos Galván de intentar impedir su participación política rumbo a la elección de 2027 y de recurrir a una ofensiva mediática nacional derivada, aseguró, del crecimiento de Morena en Chihuahua.

En un mensaje difundido este martes, la legisladora morenista sostuvo que la mandataria estatal realizó una serie de entrevistas en medios nacionales donde, afirmó, emitió declaraciones contra Morena, Claudia Sheinbaum y dirigentes del movimiento.

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“Ayer, la gobernadora María Eugenia Campos llevó su desesperación a otro nivel, recorriendo las televisoras y radios nacionales que financia con sus convenios de publicidad oficial”, expresó.

Andrea Chávez respondió a los señalamientos hechos previamente por Campos Galván, quien la calificó junto con Cruz Pérez Cuéllar como una persona “llena de odio y veneno”.

La legisladora rechazó esas expresiones y aseguró que actualmente atraviesa una etapa personal distinta.

“Si de algo estoy llena en este momento es de vida, de plenitud, de amor maternal y de esperanza por el futuro que viene”, señaló.

Durante su posicionamiento, Chávez acusó además a la gobernadora de buscar apoyo externo para frenar su eventual candidatura al gobierno estatal.

“Decidió violentar nuevamente la Constitución y la soberanía, haciendo un ruego desesperado al país vecino, pidiéndole su intervención para evitar que yo sea candidata al gobierno del estado de Chihuahua”, afirmó.

La senadora con licencia aseguró que actualmente no cuenta con fuero constitucional debido a que se encuentra separada temporalmente de su cargo mientras realiza recorridos por municipios y colonias del estado.

“Usted puede pedirle a sus empleados de la Fiscalía que vengan por mí mañana mismo, pero hay algo que no podrá hacer, ni siquiera con ayuda extranjera, y es ponerle puertas al mar”, declaró.

Andrea Chávez sostuvo que la transformación política “ya llegó a Chihuahua” y afirmó que el escenario electoral de 2027 será favorable para Morena, al tiempo que criticó a la gobernadora por, según dijo, mantenerse distraída “en sus viajes al extranjero y en la Feria de San Marcos”.

La confrontación entre Morena y el gobierno estatal se ha intensificado en las últimas semanas tras el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, las investigaciones sobre la presencia de civiles extranjeros en acciones de seguridad y la movilización encabezada por dirigentes nacionales morenistas en la capital del estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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