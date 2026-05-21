Obtiene Javier Corral suspensión definitiva contra orden de aprehensión

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Tribunal federal determinó que el fuero constitucional del senador impide ejecutar la captura solicitada por autoridades de Chihuahua.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal concedió la suspensión definitiva al amparo promovido por el senador Javier Corral Jurado, resolución que impide ejecutar la orden de aprehensión librada en su contra por autoridades judiciales del estado de Chihuahua.

La resolución fue publicada en el portal de acuerdos del Poder Judicial de la Federación y establece que el actual senador de Morena cuenta con fuero constitucional, condición que imposibilita proceder penalmente mientras conserve el cargo legislativo.

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El magistrado Gustavo Alberto Campos Vázquez determinó que la protección constitucional del senador impide la ejecución de la orden emitida por un juez local de Chihuahua.

La orden de captura había sido solicitada por el presunto delito de peculado agravado relacionado con un supuesto desvío de 98.6 millones de pesos durante su administración como gobernador del estado.

En la resolución judicial se señala que, debido al fuero constitucional que posee Corral Jurado como integrante del Senado de la República, no puede avanzarse en la ejecución del acto reclamado mientras mantenga dicha protección legal.

El tribunal consideró procedente otorgar la suspensión definitiva sin entrar al análisis de fondo sobre la acusación penal presentada por autoridades chihuahuenses.

El caso tomó relevancia nacional luego de que el 14 de agosto de 2024 agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaran ejecutar la orden de aprehensión contra Corral mientras se encontraba en un restaurante de la Ciudad de México.

En ese momento, elementos ministeriales señalaron que el exgobernador era investigado por el presunto desvío millonario de recursos públicos.

La suspensión definitiva representa una protección temporal para el senador mientras continúa el trámite del juicio de amparo promovido ante instancias federales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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