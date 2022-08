Decadencia del PAN

Ahora en los comités municipales. Continúa la penosa actuación de las elecciones internas en el PAN con cada vez menos participación de sus escasos militantes, lo que antes era motivo de orgullo, ahora es algo a que se le huye, ¿cuál es la razón? Ya se convirtió en un insano circo en donde los que se involucren y no sean del agrado de los de arriba, los queman, los relegan, peor aún, los ponen como adversarios políticos. ¿De qué estoy hablando? Pues nada más y nada menos que de los interesados a ocupar cargos en los comités, vemos candidatos únicos para las dirigencias municipales y estatales, creo que eso esperan para las próximas elecciones, ¿Por qué únicos? Los agraciados solo se presentan para que los ratifiquen, así le pasó a mi estimado amigo Gabriel Díaz, quien fue resultado de una «Mesa de análisis» y como le funcionó, ahora quieren hacerlo con las presidencias en los municipios, que, para tener la certeza de que queden los de a modo, reúnen a los interesados y entre ellos, que definan a uno, junto con «Otra mesa de análisis», proveniente del estatal, ¿para qué? Pues para que quede el de más a modo, y este nada más sea ratificado, quitándole toda alternativa de poder escoger a la militancia.

Cada vez se reprime más la libertad de los militantes a proponerse y a votar, ahora, hasta para pertenecer a este partido ha sido una forma de hacerlo, ya que solo entran aquellos que pueden mover a votar, cuando hay elecciones internas, y jamás se sabe de ellos, hay personas que tienen años deseando pertenecer y no han podido y hay quienes sin quererlo, pero con trabajo de gobierno, de buenas a primeras aparecen en el padrón (cualquier parecido con Morena, es simple coincidencia). Las reglas se interpretan a modo, de tal manera que, si alguien se atreve a levantar la mano para una candidatura, los atosigan con mesas de análisis, duras preguntas, juntas maratónicas en horarios inconvenientes para que los reunidos (no todos panistas) decidan quién es el mejor, en lugar de que lo decida la militancia en una fiesta democrática con votaciones libres como se han jactado por casi 50 años de hacer. Lo triste aquí, es, que después de tanto y tanto, finalmente, por coalición con otros partidos, se decida por el menos peor, ya sea del PRI o del PRD, y ¿mis amigos panistas que estuvieron en mesas, sujetos a duras críticas y penosos cuestionamientos? Pues no les queda mas que aguantar y tragar camote.

El PAN se convierte en lo que tanto critica de López Obrador y Morena, allá se llama encuestas y aquí se llaman mesas de análisis, se trata de ir eliminando oponentes y competencia, de tal manera que se vaya debilitando cada vez más la participación y ahora si puedan decir justificadamente, «A la militancia no le interesa, por eso lo hacemos así». Para muestra un botón, revisen la lista de aspirantes a consejeros, siempre se anotan los mismos, y los de a modo, van a aquedar, ¿hubo participación? Usted estimado panista deme la respuesta.

Estimado Gabriel Díaz, usted debería seguir el ejemplo del M.C. Mario Vázquez, quien ya ha sido dirigente estatal y ahora diputado local, ambas por la vía del voto, pregunte usted a este Señor como le hizo, cuál es el nivel de responsabilidad que siente y el compromiso para seguirle, pregúntele usted que siente llegar a ese nivel fruto de esfuerzo y trabajo, esa es la razón por la que siempre lo vemos activo. Pero también no deje de preguntar a aquellos diputados que falsearon ser panistas, que solo están en las fotos y los pluris, revise y vea la gran diferencia de actividad de cada uno, pero sobre todo, pregunte (no a los que se afiliaron por requisito de tener chamba en el estado) a la militancia que tan orgullosos están de ser panistas y de sus funcionarios, ahí se va a dar una idea de lo que se nos viene en Chihuahua.

Hasta el párrafo anterior, los sentidos «Versos» del(la) panista incómodo(a), y le agregaría profundamente decepcionado(a) del cochinero en que se haya convertido el PAN, del cual me consta se sentía tan orgulloso(a). A título personal, le digo al PAN que lo necesitamos en la oposición, pero fuerte, no hecho garras y dado para la ching…pésimo. ¿Van a seguir jugando a ser oposición, o lo van a tomar seriamente? Para terminar, en NCG, el PAN perversamente ha cobijado a la pobrecilla de la presidente municipal, quien está lastimosamente huérfana de apoyo partidista al ser repudiada (merecidamente) por todos los partidos. Dije perversamente porque, nada más la van a utilizar para obtener todo tipo de prebendas y luego la echarán de su lado. Me asegura el(la) panista incómodo(a), que esa pobre mujer (presidente municipal) JAMÁS será aceptada en el elitista partido, que la ven muy chafa, ¡que gachos! así se las gastan los albiazules.