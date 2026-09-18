Homenajean a Sebastián durante premios Rosa del Desierto

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El reconocimiento se realizó durante el aniversario de Border Heritage Magazine en la región fronteriza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del 11 aniversario de Border Heritage Magazine, se llevó a cabo la entrega del premio Rosa del Desierto Award, galardón que reconoce a personas destacadas por sus contribuciones a la comunidad en la región de El Paso, Texas, y Ciudad Juárez.

A la ceremonia asistió la encargada de la Dirección General del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, Ogla Liset Olivas, quien acompañó la celebración dedicada a reconocer talento, trayectoria y aportaciones de personalidades de ambos lados de la frontera.

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Uno de los momentos centrales del evento fue el homenaje al escultor chihuahuense Enrique Carbajal “Sebastián”, cuya obra ha trascendido fronteras y se ha consolidado como referente de la escultura mexicana contemporánea.

Originario de Camargo, Chihuahua, Sebastián nació el 16 de noviembre de 1947 e inició sus estudios profesionales en 1965 en la Academia de San Carlos. A lo largo de su carrera ha desarrollado una amplia producción artística que incluye esculturas de caballete y monumentales, obra gráfica, joyería, muebles y diversos objetos.

Su trayectoria incluye más de 300 exposiciones colectivas y alrededor de 50 esculturas monumentales, además de múltiples premios y distinciones nacionales e internacionales.

Entre sus reconocimientos se encuentra su participación en la creación del Espacio Escultórico de Ciudad Universitaria y el nombramiento como “Hijo Predilecto de Camargo”.

La obra de Sebastián también forma parte de la identidad del Rosa del Desierto Award, ya que las personas galardonadas reciben una estatuilla o escultura personalizada diseñada por el artista chihuahuense.

La pieza representa los elementos que conforman una rosa del desierto y simboliza la perseverancia ante la adversidad.

La ceremonia también celebró los 11 años de Border Heritage Magazine, proyecto enfocado en destacar historias, personajes, cultura, patrimonio y aportaciones de la comunidad fronteriza.

En este trabajo ha sido relevante la participación de Carmen Becerra, integrante de Border Heritage y una de las impulsoras de Rosa del Desierto Award, iniciativa que desde 2018 reconoce anualmente a personas por sus contribuciones a la región binacional.

Los premios fueron establecidos por Yolanda Arriola, de Southwest University; Carmen Becerra, de Border Heritage; y la Fundación Sebastián, como un puente de reconocimiento entre El Paso y Ciudad Juárez.

En la entrega de reconocimientos también participaron Pedro Francisco Rodríguez Delgado, escultor juarense; Juan Acereto, representante del Gobierno Municipal en El Paso, Texas; y Tania Maldonado Garduño, directora de Desarrollo Económico.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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