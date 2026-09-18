Promueve Salud Municipal cuidado preventivo de la columna vertebral

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La dependencia recomendó mejorar la postura, realizar actividad física y acudir a valoración ante dolor persistente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal invitó a la comunidad a fortalecer los hábitos de prevención y cuidado de la salud musculoesquelética, con especial atención en la columna vertebral.

En el marco del Día Mundial de la Quiropraxia, personal de la dependencia destacó la importancia de mantener una postura adecuada durante las actividades diarias, tanto en el trabajo como en el hogar.

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La Dirección de Salud Municipal señaló que realizar actividad física de manera regular, dormir lo suficiente y procurar un peso saludable son acciones que pueden contribuir al bienestar de la espalda.

También recomendó realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada, especialmente en personas que permanecen sentadas por periodos prolongados o realizan actividades que demandan esfuerzo físico.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a prestar atención a señales como dolor persistente, limitación del movimiento u otras molestias relacionadas con la espalda.

Ante estos síntomas, pidió acudir oportunamente con un profesional de la salud para recibir una valoración adecuada y evitar complicaciones.

Salud Municipal indicó que el cuidado de la columna vertebral forma parte de las acciones de prevención que ayudan a mantener una mejor calidad de vida.

La dependencia recordó que pequeños cambios en los hábitos cotidianos pueden contribuir a una espalda más saludable y a un mayor bienestar general.

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