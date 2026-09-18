Evacúan a 500 personas de Presidencia Municipal durante simulacro

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El ejercicio se realizó en 3 minutos con 10 segundos como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Alrededor de 500 personas fueron evacuadas de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez” durante un simulacro de sismo realizado como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026.

El ejercicio se llevó a cabo este viernes 18 de septiembre y permitió desalojar el edificio de la Presidencia Municipal en un tiempo de 3 minutos con 10 segundos, de acuerdo con la Dirección General de Protección Civil.

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El titular de la dependencia, Sergio Rodríguez, explicó que el simulacro nacional se realiza dos veces al año y que la fecha oficial del segundo ejercicio será este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas.

Sin embargo, indicó que en el caso del edificio municipal se decidió adelantar la actividad para involucrar tanto a trabajadores como a ciudadanos que acuden a realizar trámites, ya que la Presidencia Municipal no opera de manera regular los sábados.

Rodríguez señaló que uno de los objetivos principales fue fortalecer la cultura de prevención y reforzar entre la ciudadanía el conocimiento sobre cómo actuar antes, durante y después de un sismo.

En el ejercicio participaron cerca de 20 brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil de la Presidencia Municipal, integrada por empleados de distintas áreas capacitados previamente por el Departamento de Bomberos.

Los brigadistas fueron preparados para responder ante evacuaciones, connatos de incendio y otras situaciones que pudieran representar riesgo para las personas dentro del inmueble.

El simulacro contó además con la participación del Departamento de Bomberos, Cruz Roja, URGE, Protección Civil Estatal, el Comité Local de Ayuda Mutua, One Life y otras instituciones y agrupaciones de emergencia.

Como parte del escenario se simularon cuatro personas lesionadas, quienes fueron atendidas y trasladadas de manera ficticia a centros hospitalarios cercanos.

Protección Civil precisó que durante el desarrollo del ejercicio no se registraron personas lesionadas de manera real.

La hipótesis del simulacro también contempló desprendimientos de materiales en la estructura del inmueble, un incendio en el sótano y una fuga de gas natural que provocó explosiones simuladas.

Ante ese escenario, personal de Gas Natural del Norte intervino para simular el corte del suministro, mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores correspondientes.

Rodríguez destacó la importancia de que los cuerpos de emergencia trabajen bajo protocolos de seguridad, con el propósito de evitar que quienes atienden una contingencia también resulten afectados.

La Dirección General de Protección Civil reiteró la invitación a instituciones, empresas, comercios y ciudadanía para participar este sábado en el Segundo Simulacro Nacional 2026.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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