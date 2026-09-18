InicioEstadoBorderplex

Continúa Desarrollo Social con entrega de hule negro por lluvias

Borderplex

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

El apoyo busca ayudar a familias juarenses a proteger sus viviendas durante la temporada de precipitaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social continúa con la entrega de hule negro para techo a familias que requieren apoyo ante las recientes lluvias registradas en Ciudad Juárez.

La dependencia municipal informó que el material se proporciona a personas que acuden a solicitarlo para proteger sus viviendas y reducir posibles afectaciones por las condiciones climatológicas de la temporada.

- Publicidad - HP1

El director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, señaló que se mantiene la atención a las familias que necesitan este recurso, particularmente ante situaciones derivadas de las precipitaciones pluviales.

“Estamos atendiendo a las familias que se acercan a solicitar este apoyo, buscando que cuenten con un recurso que les permita proteger sus viviendas ante las lluvias”.

Vallejo Quintana indicó que el Gobierno Municipal continuará trabajando para atender a quienes requieran apoyo durante la temporada de lluvias.

La Dirección General de Desarrollo Social mantiene habilitados sus puntos de atención ciudadana para recibir solicitudes y canalizar este tipo de ayuda.

De acuerdo con la dependencia, estas acciones forman parte de la estrategia municipal para contribuir a que las familias puedan mantenerse preparadas ante posibles afectaciones en sus hogares.

Desarrollo Social reiteró que la entrega del material busca apoyar principalmente a personas que necesitan reforzar techos o áreas vulnerables de sus viviendas durante los periodos de lluvia.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Mantiene Cruz Pérez Cuéllar ventaja en interna de Morena rumbo a gubernatura de Chihuahua

La encuesta de encuestas de Polls.mx coloca al alcalde juarense con 44.6%, seguido por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Zona Occidente

Capacita IMM a equipo de Cuauhtémoc

Personal del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) brindó una capacitación al equipo del...
Estado

Acusa Morena boicot del Gobierno estatal contra marcha por la soberanía

Brighite Granados señala bloqueos y retrasos en carreteras para impedir llegada de simpatizantes. Chihuahua, Chih....
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto