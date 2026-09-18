Continúa Desarrollo Social con entrega de hule negro por lluvias

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El apoyo busca ayudar a familias juarenses a proteger sus viviendas durante la temporada de precipitaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social continúa con la entrega de hule negro para techo a familias que requieren apoyo ante las recientes lluvias registradas en Ciudad Juárez.

La dependencia municipal informó que el material se proporciona a personas que acuden a solicitarlo para proteger sus viviendas y reducir posibles afectaciones por las condiciones climatológicas de la temporada.

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El director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, señaló que se mantiene la atención a las familias que necesitan este recurso, particularmente ante situaciones derivadas de las precipitaciones pluviales.

“Estamos atendiendo a las familias que se acercan a solicitar este apoyo, buscando que cuenten con un recurso que les permita proteger sus viviendas ante las lluvias”.

Vallejo Quintana indicó que el Gobierno Municipal continuará trabajando para atender a quienes requieran apoyo durante la temporada de lluvias.

La Dirección General de Desarrollo Social mantiene habilitados sus puntos de atención ciudadana para recibir solicitudes y canalizar este tipo de ayuda.

De acuerdo con la dependencia, estas acciones forman parte de la estrategia municipal para contribuir a que las familias puedan mantenerse preparadas ante posibles afectaciones en sus hogares.

Desarrollo Social reiteró que la entrega del material busca apoyar principalmente a personas que necesitan reforzar techos o áreas vulnerables de sus viviendas durante los periodos de lluvia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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