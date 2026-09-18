Arranca Obras Públicas pavimentación de Camino a Escudero

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La obra contempla asfalto, banquetas, guarniciones, alumbrado, pozos de absorción y un andador peatonal y ciclista.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas inició los trabajos de pavimentación de la calle Camino a Escudero, una vialidad que por años permaneció en terracería.

La intervención se realiza en el tramo comprendido entre el bulevar Tomás Fernández y la prolongación Paseo del Nogal, con el objetivo de mejorar la circulación en el sector.

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El director de Obras Públicas, Daniel González García, informó que la obra contempla pavimentación con asfalto, construcción de banquetas y guarniciones, instalación de alumbrado público y dos pozos de absorción.

Además, el proyecto incluye un andador peatonal y ciclista, con el propósito de ofrecer condiciones de movilidad más seguras para automovilistas, peatones y usuarios de bicicleta.

González García señaló que esta intervención representa una mejora importante para la zona, debido a que la calle había permanecido durante años sin pavimentar.

La obra requerirá una inversión superior a 12 millones de pesos, de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia municipal.

El funcionario indicó que la Dirección General de Obras Públicas mantiene actividad en otros puntos de Ciudad Juárez, como parte del programa de pavimentación de vialidades.

Entre las calles intervenidas se encuentran Obsidiana, Mijes, Francisco Javier Mina y Lázaro Cárdenas, donde se realizan trabajos con concreto hidráulico.

La dependencia municipal señaló que estas acciones forman parte de los proyectos de infraestructura vial orientados a mejorar la conectividad y las condiciones de movilidad en distintos sectores de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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