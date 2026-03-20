Fortalece IPACULT vinculación cultural de la niñez con programa en museos

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Más de 160 estudiantes participaron en actividades educativas en el Museo de El Chamizal.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) impulsa el acercamiento de niñas, niños y adolescentes al arte y la historia mediante el programa “Grandes Exploradores del Museo”, como parte de su estrategia de vinculación entre escuelas y espacios culturales.

En esta ocasión, 168 estudiantes de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas participaron en una jornada educativa realizada en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, donde desarrollaron actividades orientadas a fortalecer su formación artística y cultural.

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El programa contempla visitas guiadas y dinámicas didácticas que buscan fomentar la creatividad, el pensamiento reflexivo y la apropiación de los espacios culturales como entornos de aprendizaje y convivencia.

Durante el recorrido, las y los alumnos exploraron distintas salas del museo, donde conocieron aspectos relevantes de la historia y riqueza cultural de la región, a través de actividades diseñadas para despertar su interés por el arte.

Estas acciones forman parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer el acceso a la cultura en la niñez juarense, promoviendo su desarrollo integral mediante experiencias educativas fuera del aula.

El gobierno municipal destacó que este tipo de programas contribuyen a consolidar espacios culturales como herramientas de formación, al tiempo que incentivan la participación de las nuevas generaciones en la vida cultural de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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