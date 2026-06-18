Fortalece Derechos Humanos coordinación institucional para atender violencia de género

Publicidad - LB2 -

Personal de la FEM en Nuevo Casas Grandes recibió capacitación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Derechos Humanos impartió el taller “Violencia contra las mujeres” a personal de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) de Nuevo Casas Grandes, como parte de las acciones de colaboración interinstitucional para fortalecer la atención a víctimas de violencia de género.

El titular de la dependencia, Santiago González Reyes, informó que la capacitación se realizó en atención a una solicitud formulada por la propia fiscalía especializada y tuvo como objetivo reforzar la sensibilización, prevención y atención de las distintas formas de violencia que afectan a mujeres, niñas y adolescentes.

- Publicidad - HP1

Durante el taller se abordaron herramientas orientadas a la identificación de situaciones de violencia, así como mecanismos para promover el respeto a los derechos humanos y la igualdad sustantiva.

“El objetivo es fortalecer la sensibilización, prevención y atención de la violencia contra la mujer”.

La capacitación permitió brindar conocimientos para la detección temprana de conductas violentas y el fortalecimiento de estrategias de prevención, además de fomentar la construcción de entornos más seguros y libres de violencia para las mujeres.

La Dirección de Derechos Humanos destacó que este tipo de actividades forman parte de los esfuerzos para consolidar una cultura de respeto, inclusión y no discriminación en las instituciones encargadas de la atención a la ciudadanía.

Asimismo, se resaltó la importancia de mantener la coordinación entre dependencias y organismos especializados para mejorar la respuesta institucional ante casos de violencia de género.

“Este tipo de acciones contribuye al fortalecimiento del trabajo coordinado entre instituciones, para la prevención de la violencia, así como para la promoción de una cultura de respeto, igualdad y no discriminación”.

Con estas acciones, la Dirección de Derechos Humanos refrendó su compromiso de impulsar programas de capacitación y sensibilización que contribuyan a la protección de los derechos de las mujeres y al fortalecimiento de las políticas de prevención de la violencia en la entidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.