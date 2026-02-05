Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 5, 2026 | 16:00
InicioEstadoJuárez / El Paso

Expresa Pérez Cuéllar respeto a decisión de EE.UU. sobre muro en el Cerro del Cristo Negro

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff.
Publicidad - LB2 -

El alcalde señala afectaciones ambientales, pero aclara que se trata de una obra fuera del territorio mexicano.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar manifestó que, aunque no comparte la construcción de muros fronterizos, la edificación que realiza Estados Unidos a la altura del Cerro del Cristo Negro corresponde a una decisión soberana de ese país, al tratarse de obras dentro de su territorio.

El alcalde se refirió a los trabajos que desde hace al menos un par de semanas se desarrollan en esa zona fronteriza y que, de acuerdo con lo anunciado por autoridades estadounidenses, continuarán en los próximos días.

“Si nosotros pedimos respeto para las decisiones que tomamos en nuestro país, obviamente también tenemos que dar el mismo respeto”, expresó el edil juarense.

- Publicidad - HP1

Pérez Cuéllar reiteró que no cree en los muros como solución, pero subrayó que las determinaciones que adopta Estados Unidos en su territorio escapan al ámbito de competencia del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez.

El presidente municipal reconoció que la construcción del muro genera impactos en la flora y fauna del área, particularmente en el desplazamiento de distintas especies animales, un efecto que, dijo, está documentado y comprobado desde el punto de vista ambiental.

No obstante, aclaró que hasta el momento no se han reportado afectaciones a la infraestructura de viviendas ubicadas en las cercanías del Cerro del Cristo Negro, ni daños directos a zonas habitacionales del lado mexicano.

El alcalde concluyó que el tema, aunque relevante por sus implicaciones ambientales, no se desarrolla dentro del territorio nacional, por lo que el margen de actuación de las autoridades locales es limitado.

LOGO ADN Negro

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo electrónico.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Juárez / El Paso

Inauguran auditorio en la Escuela Primaria María Edmée Álvarez

Padres de familia, docentes y alumnos de la Escuela Primaria María Edmée Álvarez, agradecieron...
México

“Objetivo para turismo en el Plan México es ser el 5to país más visitado del mundo para 2030”

“Hay un plan para incrementar el turismo en los distintos sectores. Nosotros también en...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.