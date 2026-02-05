Expresa Pérez Cuéllar respeto a decisión de EE.UU. sobre muro en el Cerro del Cristo Negro

Publicidad - LB2 -

El alcalde señala afectaciones ambientales, pero aclara que se trata de una obra fuera del territorio mexicano.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar manifestó que, aunque no comparte la construcción de muros fronterizos, la edificación que realiza Estados Unidos a la altura del Cerro del Cristo Negro corresponde a una decisión soberana de ese país, al tratarse de obras dentro de su territorio.

El alcalde se refirió a los trabajos que desde hace al menos un par de semanas se desarrollan en esa zona fronteriza y que, de acuerdo con lo anunciado por autoridades estadounidenses, continuarán en los próximos días.

“Si nosotros pedimos respeto para las decisiones que tomamos en nuestro país, obviamente también tenemos que dar el mismo respeto”, expresó el edil juarense.

- Publicidad - HP1

Pérez Cuéllar reiteró que no cree en los muros como solución, pero subrayó que las determinaciones que adopta Estados Unidos en su territorio escapan al ámbito de competencia del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez.

El presidente municipal reconoció que la construcción del muro genera impactos en la flora y fauna del área, particularmente en el desplazamiento de distintas especies animales, un efecto que, dijo, está documentado y comprobado desde el punto de vista ambiental.

No obstante, aclaró que hasta el momento no se han reportado afectaciones a la infraestructura de viviendas ubicadas en las cercanías del Cerro del Cristo Negro, ni daños directos a zonas habitacionales del lado mexicano.

El alcalde concluyó que el tema, aunque relevante por sus implicaciones ambientales, no se desarrolla dentro del territorio nacional, por lo que el margen de actuación de las autoridades locales es limitado.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.