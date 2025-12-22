Exhorta alcalde a evitar conducir bajo los influjos del alcohol en temporada decembrina

Publicidad - LB2 -

Gobierno Municipal refuerza operativos preventivos para reducir riesgos viales y proteger a la ciudadanía.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar exhortó a la ciudadanía a no manejar bajo los influjos del alcohol durante la temporada decembrina, al señalar que el objetivo de estas fechas es la convivencia y no poner en riesgo la vida propia ni la de terceros.

El alcalde explicó que durante este periodo se incrementa el tráfico vehicular y la presencia de conductores en estado de ebriedad, además de una mayor movilidad derivada del pago de aguinaldos y el aumento en el consumo, factores que obligan a reforzar las acciones preventivas por parte del Gobierno Municipal.

Pérez Cuéllar subrayó que la autoridad tiene la responsabilidad de actuar para proteger a la población, aun cuando se procura no afectar la actividad comercial, especialmente en una época de alta dinámica económica.

En ese sentido, informó que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la Coordinación General de Seguridad Vial, mantiene y fortalece los operativos de vigilancia, con el propósito de reducir riesgos y evitar hechos lamentables, como los ocurridos recientemente y que han generado un amplio reclamo social.

El presidente municipal destacó que existen diversas alternativas para un traslado seguro, entre ellas el uso de plataformas de transporte, taxis, conductor designado, o incluso solicitar apoyo a través del número de emergencias, opciones que permiten disfrutar de las celebraciones sin exponerse a accidentes.

Asimismo, señaló que las reformas a los reglamentos viales responden a una exigencia ciudadana de aplicar medidas más estrictas contra conductas irresponsables, particularmente durante esta época del año, y aclaró que los operativos se concentran en la temporada decembrina, cuando el riesgo es mayor.

Finalmente, Cruz Pérez Cuéllar deseó una Feliz Navidad a las y los juarenses e invitó a celebrar en compañía de la familia y seres queridos, reiterando que el cuidado de la vida debe ser la prioridad para evitar que las festividades se vean empañadas por tragedias.

