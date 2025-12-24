Exhorta alcalde a celebrar fiestas decembrinas con responsabilidad en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Gobierno Municipal reforzará operativos viales ante aumento de movilidad y consumo de alcohol.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de que las celebraciones decembrinas transcurran de forma segura, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y evitar conducir bajo los influjos del alcohol, a fin de prevenir accidentes y garantizar que las familias juarenses regresen con bien a sus hogares.

Durante su mensaje, el alcalde subrayó que en esta temporada se registra un incremento significativo en la movilidad urbana y en el consumo de bebidas embriagantes, factores que elevan el riesgo de percances viales y situaciones que pueden derivar en consecuencias lamentables.

“En Juárez queremos unas fiestas decembrinas seguras y con todos de regreso a casa”, enfatizó el presidente municipal.

Ante este contexto, Pérez Cuéllar informó que el Gobierno Municipal reforzará en los próximos días los operativos de seguridad vial, con el propósito de reducir accidentes, tragedias y pérdidas humanas, aclarando que estas acciones no buscan inhibir la convivencia familiar ni las reuniones sociales propias de la temporada.

El edil recordó que existen alternativas seguras para quienes decidan consumir alcohol, como el uso de taxis, plataformas digitales de transporte o la designación de un conductor responsable, opciones que permiten disfrutar de las celebraciones sin poner en riesgo la integridad propia ni la de terceros.

Asimismo, señaló que la prevención y la corresponsabilidad social son elementos clave para mantener un entorno seguro durante las fiestas, especialmente en una ciudad fronteriza con alta circulación vehicular como Ciudad Juárez.

Finalmente, el alcalde reiteró el llamado a priorizar el cuidado de la vida y la seguridad de todas y todos, con el fin de que las festividades decembrinas se desarrollen en un ambiente de armonía, bienestar social y responsabilidad colectiva.

