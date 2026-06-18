Entregará Municipio útiles escolares para apoyar economía de familias juarenses

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El programa contempla la distribución de 110 mil mochilas y 30 mil loncheras para estudiantes de educación básica.ghobier

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal prepara la entrega de paquetes de útiles escolares para estudiantes de nivel básico con el objetivo de reducir los gastos que enfrentan las familias durante el próximo regreso a clases.

La estrategia contempla la distribución de 110 mil mochilas y 30 mil loncheras equipadas con materiales escolares, dirigidas principalmente a alumnas y alumnos de escuelas públicas ubicadas en sectores con mayores condiciones de vulnerabilidad.

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El director de Educación Municipal, Guillermo Alvídrez Olivas, informó que los apoyos estarán enfocados en planteles de zonas como Anapra, el área de los kilómetros, el suroriente de la ciudad y sectores cercanos a Riberas del Bravo.

La inversión destinada al programa asciende a 50 millones de pesos y busca contribuir a la economía de los hogares juarenses, además de garantizar que las y los estudiantes cuenten con los materiales básicos para iniciar el ciclo escolar 2026-2027.

“Invitamos a las familias a mantenerse atentas a la convocatoria y a considerar que muchos de los materiales incluidos en las listas escolares serán entregados a través de este programa”.

El funcionario explicó que en los próximos días se publicará la convocatoria dirigida a directivos de escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria, quienes deberán presentar la solicitud correspondiente para acceder al beneficio.

La entrega de mochilas y loncheras se realizará directamente en los planteles educativos al inicio del próximo ciclo escolar, con la finalidad de facilitar el acceso de las familias a los apoyos.

Durante la edición anterior del programa fueron beneficiadas 670 escuelas y más de 178 mil estudiantes de educación básica en distintos sectores de Ciudad Juárez, de acuerdo con información de la Dirección de Educación.

Los paquetes para preescolar incluirán crayolas, cuaderno tipo italiano, plastilina, pincel y acuarelas, lápiz adhesivo, tijeras y lonchera. En tanto, para primaria y secundaria se entregarán mochilas con cuadernos profesionales, lápices, goma de borrar, sacapuntas, tijeras, lápiz adhesivo, bolígrafos, colores de madera y juego de geometría.

“El programa busca que las familias juarenses puedan destinar sus recursos a otras necesidades del hogar, al tiempo que garantiza que las y los estudiantes cuenten con herramientas esenciales para iniciar sus actividades académicas”.

La dependencia municipal señaló que los materiales incluidos corresponden a los insumos básicos contemplados en las listas escolares para el próximo ciclo académico.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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