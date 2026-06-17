Entregará Municipio 110 mil mochilas y 30 mil loncheras a estudiantes de educación básica

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El programa beneficiará a alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria para el próximo ciclo escolar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez anunció la entrega de 110 mil mochilas y 30 mil loncheras para estudiantes de educación básica, como parte de una estrategia orientada a apoyar la economía familiar y contribuir a la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes.

El director de Educación del Municipio, Guillermo Alvídrez Olivas, informó que el programa se implementará durante el próximo ciclo escolar y forma parte de las acciones impulsadas por la administración encabezada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar para fortalecer el acceso a la educación.

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Los apoyos estarán dirigidos a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas, tanto del sistema estatal como federal, con prioridad para planteles ubicados en sectores con mayores condiciones de vulnerabilidad.

“Gracias al compromiso que tiene nuestro presidente Cruz Pérez Cuéllar con la educación, este año nuevamente estaremos entregando mochilas y loncheras que beneficiarán a miles de estudiantes de educación básica, principalmente en escuelas ubicadas en sectores con mayor vulnerabilidad”.

El funcionario explicó que la totalidad de la matrícula de nivel preescolar será beneficiada, mientras que en primaria se dará prioridad a escuelas localizadas en zonas con mayores necesidades sociales.

La estrategia complementa otros programas educativos impulsados por el Municipio, entre ellos becas escolares, apoyos para el acceso a la universidad y acciones de mejoramiento de infraestructura educativa en distintos sectores de la ciudad.

Alvídrez Olivas recordó que durante el ciclo escolar que está por concluir se distribuyeron útiles escolares en 670 escuelas públicas, beneficiando a más de 178 mil estudiantes de educación básica.

Asimismo, informó que las instituciones interesadas deberán participar en una convocatoria que será publicada próximamente por la Dirección de Educación y difundida a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal.

“Queremos que este beneficio llegue a quienes más lo necesitan y contribuir a que las familias no tengan que realizar gastos adicionales al inicio del próximo ciclo escolar”.

El titular de Educación señaló que las acciones implementadas en los últimos años han permitido ampliar los apoyos destinados al sector educativo mediante programas de becas, rehabilitación de planteles, construcción de infraestructura y entrega de materiales escolares.

Finalmente, invitó a directivos, docentes y padres de familia a mantenerse atentos a la publicación de la convocatoria para conocer los requisitos y mecanismos de participación en este programa que beneficiará a miles de estudiantes juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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