Entregan apoyo alimentario a familias cercanas al Estadio 8 de Diciembre

El Gobierno Municipal distribuye piernas de puerco como parte del programa de apoyo por la cuesta de enero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las acciones para mitigar el impacto económico de la llamada cuesta de enero, el Gobierno Municipal realizó este sábado la entrega de apoyo alimentario a familias que habitan en colonias aledañas al Estadio 8 de Diciembre.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la jornada en la que se distribuyeron piernas de puerco, un apoyo que se entrega de manera anual con el objetivo de aliviar los gastos que enfrentan los hogares juarenses tras la temporada decembrina.

“Es un apoyo que hemos dado cada año y optamos por hacerlo mejor en enero, que es cuando la cuesta de enero puede pegar más en el bolsillo de las y los juarenses”, expresó el alcalde durante el encuentro con vecinos del sector.

Durante su visita, el edil destacó la importancia del Estadio 8 de Diciembre, recientemente inaugurado, al señalar que ya alberga partidos de distintas disciplinas deportivas, lo que contribuye a la convivencia social y al aprovechamiento de espacios públicos por parte de la ciudadanía.

La entrega de apoyos forma parte de los programas sociales impulsados por la Dirección General de Desarrollo Social, enfocados en brindar ayuda directa a las familias en situación de mayor vulnerabilidad durante los primeros meses del año.

El titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, informó que la distribución del apoyo alimentario continuará este domingo, con lo que se alcanzará una meta total de 10 mil piernas de puerco entregadas en distintos puntos de la ciudad.

Estas acciones se suman a la estrategia municipal de atención social de temporada invernal, con la que se busca mantener cercanía con la población y responder a necesidades básicas de las familias juarenses.

